В Улан-Удэ супруги лечились от ковида в одной больничной палате

Бывшая пациентка рассказала, что врачи работают без отдыха
Жительница Улан-Удэ Галина и её муж заболели коронавирусом. Они вместе лечились в БСМП, а затем в стационаре, развёрнутом в детской больнице на Модогоева. В минздраве Бурятии рассказали о том, как супруги справились с COVID-19.
- Мы с мужем заболели коронавирусной инфекцией, у обоих развилась пневмония. Нас положили в БСМП, через четыре дня направили в госпиталь на Модогоева, положили в одну палату. Болели тяжело, я задыхалась, даже говорить не могла, но нас выходили, - вспоминает Галина.
Она поблагодарила врачей, которые, несмотря на загруженность, выполняют работу оперативно.
- Медперсонал и в БСМП, и на Модогоева - все хорошие, ответственные, стараются изо всех сил, работают в противочумных костюмах. Жалко их было. Все очень доброжелательные, вовремя уколы ставят, таблетки приносят, кормят хорошо. Медсёстры – молодцы, каждый день в 6 утра и 10 вечера измеряли температуру, давление, сатурацию. Всё делали быстро, оперативно, хорошо. У медиков дел очень много, работают они без отдыха. Хочу поблагодарить всех медработников БСМП и госпиталя на Модогоева за ваш труд, заботу и внимание к каждому пациенту. Особенно выражаю благодарность медсестре Елене Федоровне, она с юмором, весёлая, всегда подбодрит, хорошие слова скажет, и лечащему врачу Антону Валерьевичу Чжан, - сказала Галина.
Улан-удэнка призналась, что сама не верила в реальность коронавируса, пока не заболела. Она обратилась к жителям Бурятии с просьбой не пренебрегать мерами профилактики.
- Я сама сначала не верила в коронавирус, пока не заболела. Не нужно подвергать себя риску, не выходите на улицу без надобности, носите маски, перчатки, часто мойте руки, соблюдайте гигиену, - призвала бывшая пациентка.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 27 ноября общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 18 367. За сутки диагноз подтвердили ещё у 270 человек. Сегодня общее число смертей от коронавируса в Бурятии превысило отметку в 400.
В Улан-Удэ супруги лечились от ковида в одной больничной палате
Общество, Фото:
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