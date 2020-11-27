В Бурятии дали рекомендации профилактики коронавируса для пожилых
Управление Роспотребнадзора по Бурятии опубликовало рекомендации по профилактике COVID-19 для людей старше 65 лет. В ведомстве напомнили, что коронавирус особенно опасен для этой возрастной группы.
Специалисты советуют пожилым гражданам воздержаться от выхода на улицу и отказаться от поездок на общественном транспорте без крайней необходимости. Если выйти на улицу всё же необходимо, то при нахождении в общественном месте нужно сохранять дистанцию не менее двух метров от других людей.
Управление Роспотребнадзора призывает пожилых жителей Бурятии ограничить визиты к детям и друзьям и, наоборот, их визиты в гости. Благо, поддерживать связь можно благодаря гаджетам, напоминают эпидемиологи.
- Тщательно мойте руки с мылом, намыливайте не менее 20 секунд, особенно после возвращения с улицы. Используйте специальные антисептики для рук, не трогайте лицо руками, - призывают в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
При появлении симптомов заболевания (температура, сухой кашель, затрудненное дыхание) нужно вызвать врача на дом.
Также специалисты советуют пенсионерам следить за питанием и высыпаться.
За помощью с покупкам продуктов и лекарств можно обратиться к волонтёрам. Ресурсный центр добровольчества «Добродом», тел: 8 (3012) 37 95 29 (для одиноких пожилых людей).
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 27 ноября общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 18 367. За сутки диагноз подтвердили ещё у 270 человек. Сегодня общее число смертей от коронавируса в Бурятии превысило отметку в 400.
Пожилых жителей Бурятии просят не рисковать
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