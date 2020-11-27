 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 ноября

26 ноября

Популярное

Пожилых жителей Бурятии просят не рисковать

Пожилых жителей Бурятии просят не рисковать
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии дали рекомендации профилактики коронавируса для пожилых

Управление Роспотребнадзора по Бурятии опубликовало рекомендации по профилактике COVID-19 для людей старше 65 лет. В ведомстве напомнили, что коронавирус особенно опасен для этой возрастной группы.

Специалисты советуют пожилым гражданам воздержаться от выхода на улицу и отказаться от поездок на общественном транспорте без крайней необходимости. Если выйти на улицу всё же необходимо, то при нахождении в общественном месте нужно сохранять дистанцию не менее двух метров от других людей.

Управление Роспотребнадзора призывает пожилых жителей Бурятии ограничить визиты к детям и друзьям и, наоборот, их визиты в гости. Благо, поддерживать связь можно благодаря гаджетам, напоминают эпидемиологи.

- Тщательно мойте руки с мылом, намыливайте не менее 20 секунд, особенно после возвращения с улицы. Используйте специальные антисептики для рук, не трогайте лицо руками, - призывают в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

При появлении симптомов заболевания (температура, сухой кашель, затрудненное дыхание) нужно вызвать врача на дом.

Также специалисты советуют пенсионерам следить за питанием и высыпаться.

За помощью с покупкам продуктов и лекарств можно обратиться к волонтёрам. Ресурсный центр добровольчества «Добродом», тел: 8 (3012) 37 95 29 (для одиноких пожилых людей).

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 27 ноября общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 18 367. За сутки диагноз подтвердили ещё у 270 человек. Сегодня общее число смертей от коронавируса в Бурятии превысило отметку в 400.


коронавирус профилактика Роспотребнадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии дом культуры завёл рубрику «Народный календарь»
В Бурятии дом культуры завёл рубрику «Народный календарь»
Общество, 27.11.2020
В коротких роликах звучат рассказы о народных и православных праздниках
В Улан-Удэ прояснили ситуацию с ноябрьским озеленением
В Улан-Удэ прояснили ситуацию с ноябрьским озеленением
Общество, 27.11.2020
Очевидцев крайне поразила высадка саженцев в ноябре
В Улан-Удэ прошла операция «Тонкий лёд»
В Улан-Удэ прошла операция «Тонкий лёд»
Общество, 27.11.2020
Лёд сейчас крайне опасен
Пожилых жителей Бурятии просят не рисковать
Пожилых жителей Бурятии просят не рисковать
Общество, 27.11.2020
В Бурятии дали рекомендации профилактики коронавируса для пожилых
Вакцина от ковида для забайкальцев поступит в 2021 году
Вакцина от ковида для забайкальцев поступит в 2021 году
Общество, 27.11.2020
Вакцина ожидается в первом квартале будущего года
В Улан-Удэ почтили память геройски погибшего милиционера
В Улан-Удэ почтили память геройски погибшего милиционера
Общество, 27.11.2020
Шагдар Мункуев ценой своей жизни спас подростка
Число смертей от коронавируса в Бурятии превысило 400
Число смертей от коронавируса в Бурятии превысило 400
Общество, 27.11.2020
Коронавирус в Бурятии позиции не сдаёт
В пожарной части в Бурятии «служит» пёс Антошка
В пожарной части в Бурятии «служит» пёс Антошка
Общество, 27.11.2020
Пёс скучает по школьным экскурсиям
Прокуратура Бурятии выявила нарушение при выполнении нацпроекта
Прокуратура Бурятии выявила нарушение при выполнении нацпроекта
Общество, 27.11.2020
Строительство хоккейной коробки завершилось после прокурорского вмешательства
В Улан-Удэ днём до -9
В Улан-Удэ днём до -9
Общество, 27.11.2020
В Бурятии постепенно холодает
В Улан-Удэ откроется выставка цветочных натюрмортов
В Улан-Удэ откроется выставка цветочных натюрмортов
Общество, 26.11.2020
Свои работы представят три художницы
В Чите выбрали лучшего юного гида
В Чите выбрали лучшего юного гида
Общество, 26.11.2020
В столице Забайкалья состоялся финал конкурса школьных экскурсоводов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^