В Улан-Удэ заметили прогуливающихся курочек





Накануне, 29 октября, в районе остановки ЛВРЗ в Улан-Удэ заметили двух куриц, прогуливающихся по пешеходному тротуару. Птичек увидел ожидающий трамвай горожанин, запечатлел на видео и выложил в группу «Аноним 03».- Хозяева, проведите профилактическую беседу с живностью! Опасно же так - без масочек гуляют, - пошутил автор видео.