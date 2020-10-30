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В Улан-Удэ заметили прогуливающихся курочек

В Улан-Удэ заметили прогуливающихся курочек
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Птички гуляли возле ЛВРЗ

Накануне, 29 октября, в районе остановки ЛВРЗ в Улан-Удэ заметили двух куриц, прогуливающихся по пешеходному тротуару. Птичек увидел ожидающий трамвай горожанин, запечатлел на видео и выложил в группу «Аноним 03».

- Хозяева, проведите профилактическую беседу с живностью! Опасно же так - без масочек гуляют, - пошутил автор видео.



В комментариях продолжили юморить на тему куриц в городе: «Шашлык убежал», «Сейчас найдутся охотники за халявной курятиной», «Куриц в центре города увидеть - весьма неожиданно».

В городе нередко замечают сельскохозяйственных животных. Но чаще люди сообщают о коровах или лошадях; курицы, кажется, замечены впервые.

Недавно жители Иволгинского района Бурятии жаловались на частые ДТП с коровами. Летом бурёнки, прогуливающиеся вдоль трамвайных путей на улице Бабушкина в Улан-Удэ, спровоцировали ДТП. В 2018 году автомобилисты жаловались на «наглых левобережных тёлок», которые вышагивали по проезжей части. В том же году корову заметили на лестничной клетке в подъезде жилого дома. В 2019 году в аэропорту Улан-Удэ прилетающих гостей «встречали» лошади. В 2017 году такими «встречающими» были коровы.
птицы остановка общественного транспорта
 
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