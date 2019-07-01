Горожане обсуждают табун, пасущийся у аэропорта
В паблике «Аноним 03» «ВКонтакте» улан-удэнцы бурно обсуждают табун лошадей, пасшийся в аэропорту.
- Табун лошадей встречает прилетающих в улан-удэнский аэропорт гостей. Где ещё такое увидишь? – написал автор поста.
Горожане активно обсуждают инцидент. В основном пользователи соцсетей добродушно отнеслись к такой картине, некоторые отпускают шуточки.
«Улан-Удэ – это большая деревня», «Этот табун скачет по всему Аэропорту. Ночью сегодня ржали как кони. Спать не дали», «Зато не надо ждать такси или маршрутку. Сел и поскакал, куда хочешь», «Местный колорит», «Не понимаете в экзотике - это для туристов», пишут местные комментаторы.
Это не первый случай разгуливающих домашних животных в аэропорту. Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре 2017 года приезжающих «встречали» коровы. Тогда горожане назвали такую картину «колхозом».
Также как сообщал «Байкал-Daily», на улице Бабушкина улан-удэнцы не раз видели разгуливающих коров. Последний раз там их заметили в конце мая.
В аэропорту Улан-Удэ прилетающих гостей «встречали» лошади
Общество, Фото:
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