В подъезде дома в Улан-Удэ поселилась корова

В центре Улан-Удэ прямо в подъезде многоквартирного дома поселилась корова. Она живёт на последнем, пятом этаже дома недалеко от автовокзала.
Местные жители ищут хозяина животного. А также гадают, как корова оказалась в жилом доме.
- Кто узнал свою корову? Мешает проходу второй день. Стоит, не уходит, - сообщил пользователь в соцсети.
Жильцы очень надеются, что вскоре найдётся хозяин коровы и заберёт её.
«Любители экологически чистых продуктов», «Давно бы на шашлык пустили», «От жары спряталась», - комментируют пользователи.
Как сообщал «Байкал-Daily», в январе прошлого года в одном из домов в микрорайоне Новый Зелёный в подъезде поселился чёрный козёл. Животное появилось после шаманского обряда: на рогах у козла были завязаны разноцветные ленточки. 1,5 суток козла кормили капустой, потом его забрали люди, заверив, что козёл будет жить в их фермерском хозяйстве.
Также коровы нередко разгуливают в левобережной части Улан-Удэ прямо по дорогам и мешают автомобилистам. Водители друг друга предупреждают об «опасности», рассылая сообщения в мессенджерах с подписью «Наглые левобережные тёлки».
Не один раз бурёнок встречали в аэропорту «Байкал». Свидетелями выпаса животных становились не только жители посёлка Аэропорт, но и приезжие.
На днях пасущихся коров заметили на трамвайных путях на улице Бабушкина. По словам автолюбителей, обошлось без происшествий. В прошлом октябре там уже замечали коров.
фото - ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ