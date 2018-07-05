В подъезде дома в Улан-Удэ поселилась корова

В Улан-Удэ продолжаются работы по устройству искусственных дорожных неровностей

6 июля в 15:00 в Центральной городской библиотеке имени И.К. Калашникова состоится вечер «Моя семья - мое богатство»

С 5 по 8 июля на родине XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева в селе Шаргалжин Забайкальского края пройдёт Ганжур хурал