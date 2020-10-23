Жители Бурятии жалуются на ДТП с коровами

«Иволгинская скотина выходит на дорогу, несмотря ни на что», - возмущаются местные жители
В группу «Иволга-инфо. 24/7» местные жители пожаловались на разгуливающих по проезжей части коров. По словам участников группы, при выезде в Иволгинского района в Улан-Удэ и в обратную сторону зачастую происходят ДТП из-за коров.
- Систематически, можно сказать, постоянно происходят ДТП, обычно с участием нескольких машин, из-за коров, переходящих дорогу в тёмное время суток. При встречных машинах их не видно. Обычно животные смотрят на дорогу и переходят, иволгинская скотина выходит на дорогу, несмотря ни на что. Если местные знают об этой особенности и как-то стараются быть внимательнее, то другим это, думаю, не понятно. Да и всяко бывает, и торопишься, и забывается, не будешь всё время думать о коровах, разных проблем хватает, - высказался местный житель.
Он поинтересовался, как обезопасить людей на этом участке, кто должен позаботится об этом и что думает о проблеме местная власть.
Администраторы группы обратились за комментариями в несколько инстанций. В ФКУ Упрдор «Южный Байкал» сообщили, что на участке федеральной автодороги А-340 «Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией» дорожный знак «Перегон скота» установлен на км 8+050 справа по направлению дороги и на км 11+950 слева.
- В настоящее время разработана проектно-сметная документация на выполнение капитального ремонта с 0 по 15 км А-340. Реализация строительно-монтажных работ предусмотрена в 2023-2024 гг., в рамках которых планируется устройство электроосвещения в границах населённых пунктов, а также на протяжении 100 метров до и после дорожных знаков, обозначающих начало и конец населённых пунктов: Сужа, Нурселение, Нижняя Иволга, Иволгинск, - сообщили в Упрдор «Южный Байкал».
Здесь же разъяснили правила дорожного движения для владельцев бурёнок: «животных на дороге следует перегонять, как правило, в светлое время суток. Погонщики должны направлять животных как можно ближе к правому краю дороги»; «погонщикам скота запрещается оставлять на дороге животных без надзора, прогонять животных через дороги вне специально отведённых мест, а также в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости, вести животных по дороге с асфальто- и цементобетонным покрытием при наличии иных путей».
Кроме того, в соответствии со статьёй 8 Гражданского кодекса, владельцы сельскохозяйственных животных несут материальную ответственность за причинённый вред владельцам автотранспорта.
Также дорожники пояснили, что в полномочия администрации входит деятельность по проведению разъяснительной работы с населением о недопустимости нахождения домашних животных на автомобильных дорогах, тем более в тёмное время суток и об ответственности за домашних питомцев, оставленных без надлежащего присмотра.
- Со стороны управления федеральных автодорог не раз направлялись письма в администрации муниципальных образований, в том числе в Иволгинский район о том, что на дороге создаётся аварийная ситуация из-за домашних животных, - заключили в Упрдор «Южный Байкал».
Глава сельского поселения Иволгинское сообщил, что ДТП происходят на неосвещённом участке федеральной автотрассы «Улан-Удэ – Кяхта».
- Согласно правилам благоустройства АМО СП «Иволгинское» осуществлять выпас и передвижение скота без сопровождения собственника или лица, ответственного за выпас, оставление без присмотра скота или домашней птицы, действие которых создают помехи движению транспортных средств запрещено, - процитировали в «Иволга-инфо. 24/7» Александра Мункуева.
ДТП с коровами в Бурятии не редкость. На днях, 21 октября, в Мухоршибирском районе Бурятии произошла подобная авария.
В группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7», сообщили, что водитель автомобиля «Lexus LX570», следуя в направлении Улан-Удэ, около села Бар совершил наезд на внезапно появившуюся на автодороге корову.
Водитель не пострадал, отметили в группе.
Сотрудники районного ГИБДД обратились к водителям и попросили быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.
- Животные могут повести себя непредсказуемо и неожиданно выбежать на дорогу, - сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Мухоршибирскому району.
В конце сентября водитель насмерть сбил корову в Баунтовском районе Бурятии. Этим летом бурёнки спровоцировали ДТП на улице Бабушкина в Улан-Удэ. В 2018 году автомобилисты жаловались на «наглых левобережных тёлок», которые вышагивали по проезжей части.
Жители Бурятии жалуются на ДТП с коровами
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Преступление произошло пять лет назад
Он вынул сим-карту и ушёл
Инцидент произошёл в Кырене
Общее число летальных случаев в регионе достигло 351
Вора вычислили благодаря камерам видеонаблюдения
Мужчина, напавший на друга, сам пытался его спасти
В Усть-Илимске сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели пешехода
Мужчины сбежали из Ангарска, а были пойманы в Братске
Мужчина распылил перцовый баллончик на медиков
Водитель сбил собаку и уехал
Вора установили по записям с камеры видеонаблюдения
Без света в Железнодорожном районе оставались более 3,5 тысяч человек
Мужчина не имел водительских прав и сел за руль пьяным
МВД России озвучило данные за девять месяцев
Сотрудник лесничества устроил засаду на «чёрного» лесоруба