Коровы спровоцировали ДТП в Улан-Удэ

По трамвайным путям в Улан-Удэ опять разгуливали короны. На улице Бабушкина горожане запечатлели пасущихся на путях коров. Свидетелем стал блогер Батыр Артыков. По его словам, из-за животных произошло ДТП. Видео он выложил на своей странице в Instagram.
- Типичное ДТП в городе Улан-Удэ, почти что в центре города. Крупнорогатый скот провоцирует и без того напряжённое движение города, на ДТП! – высказался Батыр.
Подписчики блогера и сам Батыр отметили, что коровы на улицах Улан-Удэ встречаются довольно часто. Пользователи Сети принялись обсуждать произошедшее. Мнения у людей были разные: «Центр города, а такое чувство как в деревне», «Местные жительницы», «Так они там все эти деревца нововысажанные поломают», «И че такого, в деревне в большой тоже где-то надо постись КРС, а то все поляны заняли торговыми центрами и всякими площадями», «На Богородском острове пасутся, а чьи не знаю».
Подобная картина для столицы Бурятии, действительно, не в новинку. Коров на Бабушкина замечали уже не один раз, к примеру, бурёнок здесь видели год назад.
Также животных замечали на Бурводе, а в сентябре 2017 года приезжающих коровы «встречали» возле аэропорта. Тогда горожане назвали такую картину «колхозом».
В 2018 году корову запечатлели в подъезде дома.