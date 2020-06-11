Коровы спровоцировали ДТП в Улан-Удэ





По трамвайным путям в Улан-Удэ опять разгуливали короны. На улице Бабушкина горожане запечатлели пасущихся на путях коров. Свидетелем стал блогер Батыр Артыков. По его словам, из-за животных произошло ДТП. Видео он выложил на своей странице в Instagram.- Типичное ДТП в городе Улан-Удэ, почти что в центре города. Крупнорогатый скот провоцирует и без того напряжённое движение города, на ДТП! – высказался Батыр.