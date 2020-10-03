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В Бурятии заболели коронавирусом ещё 89 человек

В Бурятии заболели коронавирусом ещё 89 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболеваемость COVID-19 не снижается и за эти сутки едва не побила печальный рекорд

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 3 октября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 7271. Из них по Улан-Удэ – 4333.

За сутки заболели ещё 89 человек. Заболеваемость в последние дни только растёт. Едва не был повторён печальный рекорд (установленный 11 июня), когда за сутки заразились 90 человек. Если прежде долгое время суточный прирост держался на уровне 30-40 больных, то в сентябре произошёл всплеск – их стало уже больше 60 каждый день. На этой неделе коронавирус резко пошёл в гору: сперва +75 заражённых, затем +79, +84, а сегодня уже почти 90.

Из 89 новых случаев COVID-19: 44 человека обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными.

В республиканском оперштабе уточняют, что крупных очагов заболеваемости в Бурятии нет. В отдельных организациях и учреждениях регистрируются единичные случаи.

С начала пандемии успешно завершили лечение и выписались из больниц 5878 человек, или 80%. Накануне выздоровели 57 пациентов.

Умерли 75 человек. Как сообщал «Байкал-Daily», две последние смерти произошли накануне – скончались мужчины 91 года и 64 лет.

На сегодня проходят лечение в стационарах республики 636 больных. Среди госпитализированных 11 детей, их состояние удовлетворительное. В реанимации 19 тяжёлых взрослых пациентов, из них 10 – на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

На амбулаторном лечении находятся ещё 682 пациента с лёгким течением болезни.

Круг контактных лиц больных сегодня составляет 2986 человек, все обследованы.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в связи с ростом заболеваемости приняли новую меру – работодатели обязаны отправить на удалёнку 30% работников с 5 октября по 18 октября. Отчитаться об этом нужно на портале «Работающая Бурятия».

Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев  обратился накануне к жителям, отметив: «Многие воспринимают угрозу коронавируса, как нереальную».

Руководителям организаций республики напомнили порядок действий в случае выявления работника с COVID-19.

В Улан-Удэ, между тем, ищут врачей в ковидный госпиталь.




коронавирус
 
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