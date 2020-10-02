В Улан-Удэ ищут врачей в ковидный госпиталь

Врачам предоставят общежитие



В республиканскую клиническую больницу имени Семашко для работы в госпитале для больных с коронавирусом требуются врачи любых специальностей, имеющие обучение по COVID-19 в количестве 36 часов. Об этом сообщается на сайте медицинского учреждения.



Также здесь отмечается, что работа по сменному графику.



- Предоставляется общежитие, - говорится на сайте больницы.

