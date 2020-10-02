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В Улан-Удэ ищут врачей в ковидный госпиталь

В Улан-Удэ ищут врачей в ковидный госпиталь
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Врачам предоставят общежитие

В республиканскую клиническую больницу имени Семашко для работы в госпитале для больных с коронавирусом требуются врачи любых специальностей, имеющие обучение по COVID-19 в количестве 36 часов. Об этом сообщается на сайте медицинского учреждения.

Также здесь отмечается, что работа по сменному графику.

- Предоставляется общежитие, - говорится на сайте больницы.
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