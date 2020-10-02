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Главный санврач Бурятии: «Многие считают угрозу коронавируса нереальной»

Главный санврач Бурятии: «Многие считают угрозу коронавируса нереальной»
Общество, 
Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом

Руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии – главный санитарный врач Сергей Ханхареев обратился к жителям. 



- Мы наблюдаем рост заболеваемости ОРВИ в республике, и на этом фоне растёт заболеваемость COVID-19. В Бурятии продолжается весь необходимый комплекс мероприятий, направленный на недопущение распространения коронавируса. Заболеваемость регистрируется в разных учреждениях, предприятиях и организациях. Большая нагрузка на медицинских работников, инфекционных стационаров, врачах-эпидемиологах, которые проводят работу с инфицированными, контактными лицами по проведению противоэпидемических мероприятий, - отметил Ханхареев.

При этом высокий процент инфицированных выявляется именно в домашних очагах. Это говорит о том, что при симптомах люди несвоевременно обращаются за медицинской помощью и за это время инфицируют своих близких, пояснил главный санврач.

- Многие воспринимают угрозу коронавируса, как нереальную. Донести информацию до человека, который отказывается её воспринимать, действительно, становится проблемой. Но это необходимо. Я ещё раз убедительно прошу всех граждан, где бы вы не находились – дома, на рабочем месте, в общественном транспорте, проявлять максимальную ответственность за себя и тех, кто рядом. Соблюдайте простые меры профилактики - не ленитесь обрабатывать руки, старайтесь минимизировать контакты и обязательно носите маску, - призвал Сергей Ханхареев.

Как сообщал «Байкал-Daily», за сутки в Бурятии выявили сразу 84 больных коронавирусом. Заболеваемость с каждым днём набирает обороты. Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 7182.

В Бурятии по решению оперштаба ужесточили контроль за масочным режимом. Рейды будут проводиться в общественном транспорте и местах массового пребывания людей. Маски жители теперь обязаны носить везде.

Роспотребнадзор коронавирус
 
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