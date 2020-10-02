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В Бурятии объяснили, что делать при выявлении COVID-19 в коллективе

В Бурятии объяснили, что делать при выявлении COVID-19 в коллективе
Общество,  Фото:pixabay.com
Разъяснения дал главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев

На очередном заседании республиканского оперштаба главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев напомнил руководителям организаций порядок действий в случае выявления работника с COVID-19.

- При выявлении в коллективе сотрудников, инфицированных COVID-19, необходимо незамедлительно изолировать больного. Если инфицированный остаётся дома - вызывает врача, информирует работодателя. Руководство немедленно проводит работу по установлению близких контактов. Если на рабочем месте приняты все меры по профилактике, то есть обеспечен масочный режим, утренний фильтр, созданы условия для соблюдения социального дистанцирования, то в таких условиях сотрудников можно исключить из числа контактных. Контактных необходимо отправить на изоляцию на 14 дней, - обратился к руководителям организаций и предприятий республики Сергей Ханхареев.

Также санитарные врачи напомнили об основных профилактических мероприятиях, обязательных к исполнению в условиях пандемии коронавируса.

Работодателям необходимо обеспечить:

1. Обработку рук работников при входе в организацию или предприятие.
2. Контроль температуры работников при входе в организацию. Температура должна измеряться бесконтактным способом. При обнаружении сотрудника с повышенной температурой тела, его нужно срочно отстранить от работы и вызвать медиков.
3. Информирование работников о соблюдении правил личной и общественной гигиены.
4. Качественную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств. Кратность обработки поверхностей – каждые 2 часа.
По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам: 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40.

Как сообщал «Байкал-Daily», коронавирус в Бурятии в последние дни набирает обороты. Общее число случаев заражения COVID-19 достигло 7182, за сутки выявили сразу 84 заражённых. 
коронавирус Роспотребнадзор
 
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