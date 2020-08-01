Сергея Зверева будет охранять бурятский оберег









Как сообщал «Байкал-Daily», звезда российского шоу-бизнеса приехал на отдых в Аршан больше недели назад, 21 июля. Перед этим он гостил в Култуке Иркутской области, а затем на машине приехал в Тункинский район. Красоты природы из окна автомобиля Зверев показывал своим подписчикам онлайн. «Прямо как в Швейцарии!» - поделился артист, рассказывая про Бурятию.



В Аршане Зверев принимает лечебные ванны и другие оздоровительные процедуры. Во время одной из них произошёл конфуз – в окну к уже раздевшемуся артисту лезла фанатка.



Сергей Зверев окружен в здравнице большим вниманием. Его, например,



Сам он



Сфотографировался «король гламура» во время приёма лечебной ванны



Возможно, вклад шоумена оказался решающим в



- Глава Тункинского района Бурятии Иван Александрович Альхеев объявил итоги Первого Этапа Конкурса Агенства Стратегических Инициатив , конкурса Экологических проектов. Со всей страны подали 219 заявок и Проект Тункинская Долина с вашей помощью занял 9 место и вошёл в Финал!!! Спасибо всем поклонникам и поклонницам за то, что поддержали проект, что голосовали!!! Огромное спасибо за награду!!! Это наша общая Победа!!! Финал будет позднее, будем держать Вас в курсе и опять будем голосовать!!! - написал артист (орфография сохранена).



Как сообщал «Байкал-Daily», звезда российского шоу-бизнеса приехал на отдых в Аршан больше недели назад, 21 июля. Перед этим он гостил в Култуке Иркутской области, а затем на машине приехал в Тункинский район. Красоты природы из окна автомобиля Зверев показывал своим подписчикам онлайн. «Прямо как в Швейцарии!» - поделился артист, рассказывая про Бурятию.В Аршане Зверев принимает лечебные ванны и другие оздоровительные процедуры. Во время одной из них произошёл конфуз – в окну к уже раздевшемуся артисту лезла фанатка.Сергей Зверев окружен в здравнице большим вниманием. Его, например, учили танцевать бурятский ёхор Сам он прорекламировал местный санаторий , заявив, что он на уровне со СПА-курортами мирового значения.Сфотографировался «король гламура» во время приёма лечебной ванны в одних трусах и знаменитой короне Возможно, вклад шоумена оказался решающим в проход Тункинской долины в финал всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров. Он призывал своих подписчиков отдать голоса за этот проект. На страницу Зверева подписан миллион человек. Так что вручение грамоты от главы Тунки вполне объяснимо.- Глава Тункинского района Бурятии Иван Александрович Альхеев объявил итоги Первого Этапа Конкурса Агенства Стратегических Инициатив , конкурса Экологических проектов. Со всей страны подали 219 заявок и Проект Тункинская Долина с вашей помощью занял 9 место и вошёл в Финал!!! Спасибо всем поклонникам и поклонницам за то, что поддержали проект, что голосовали!!! Огромное спасибо за награду!!! Это наша общая Победа!!! Финал будет позднее, будем держать Вас в курсе и опять будем голосовать!!! - написал артист ().

Звездный стилист, певец и шоумен Сергей Зверев во время на отдыхе в курортном Аршане получил грамоту. Её вручил глава Тункинского района Бурятии Иван Альхеев. Вручая грамоту, Альхеев назвал Зверева «нашей суперзвездой, патриотом Тункинской долины и дорогим земляком».Грамота вручена за «активную жизненную позицию, высокий профессионализм, пропаганду уникального природного потенциала и культурно-исторического наследия нашей Родины».Также Сергей Зверев получил в подарок необычный оберег – символ достатка. Охранять покой звезды теперь будут четыре бурятских мифических животных.