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Сергея Зверева будет охранять бурятский оберег

Сергея Зверева будет охранять бурятский оберег
Общество, 
Сергей Зверев получил грамоту и необычный подарок в Бурятии

Звездный стилист, певец и шоумен Сергей Зверев во время на отдыхе в курортном Аршане получил грамоту. Её вручил глава Тункинского района Бурятии Иван Альхеев. Вручая грамоту, Альхеев назвал Зверева «нашей суперзвездой, патриотом Тункинской долины и дорогим земляком».

Грамота вручена за «активную жизненную позицию, высокий профессионализм, пропаганду уникального природного потенциала и культурно-исторического наследия нашей Родины».

Также Сергей Зверев получил в подарок необычный оберег – символ достатка. Охранять покой звезды теперь будут четыре бурятских мифических животных. 



Как сообщал «Байкал-Daily», звезда российского шоу-бизнеса приехал на отдых в Аршан больше недели назад, 21 июля. Перед этим он гостил в Култуке Иркутской области, а затем на машине приехал в Тункинский район. Красоты природы из окна автомобиля Зверев показывал своим подписчикам онлайн. «Прямо как в Швейцарии!» - поделился артист, рассказывая про Бурятию.

В Аршане Зверев принимает лечебные ванны и другие оздоровительные процедуры. Во время одной из них произошёл конфуз – в окну к уже раздевшемуся артисту лезла фанатка.

Сергей Зверев окружен в здравнице большим вниманием. Его, например, учили танцевать бурятский ёхор.

Сам он прорекламировал местный санаторий, заявив, что он на уровне со СПА-курортами мирового значения.

Сфотографировался «король гламура» во время приёма лечебной ванны в одних трусах и знаменитой короне.

Возможно, вклад шоумена оказался решающим в проход Тункинской долины в финал всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров. Он призывал своих подписчиков отдать голоса за этот проект. На страницу Зверева подписан миллион человек. Так что вручение грамоты от главы Тунки вполне объяснимо.

- Глава Тункинского района Бурятии Иван Александрович Альхеев объявил итоги Первого Этапа Конкурса Агенства Стратегических Инициатив , конкурса Экологических проектов. Со всей страны подали 219 заявок и Проект Тункинская Долина с вашей помощью занял 9 место и вошёл в Финал!!! Спасибо всем поклонникам и поклонницам за то, что поддержали проект, что голосовали!!! Огромное спасибо за награду!!! Это наша общая Победа!!! Финал будет позднее, будем держать Вас в курсе и опять будем голосовать!!! - написал артист (орфография сохранена).

Сергей Зверев
 
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