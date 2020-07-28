Сергей Зверев принимает лечебные процедуры в Бурятии в короне

Сергей Зверев принимает процедуры в лечебнице в Тункинском районе Бурятии в своей знаменитой короне. В ней гламурный певец зачастую появляется на публике, она является неотъемлемой частью образа артиста.
Сегодня днём Зверев вышел в прямой эфир, где показал, как принимает лечебную ванну. Он пояснил, что показаться в короне его просили поклонники. В эфире он предстал в короне, солнцезащитных очках, красных трусах, руки и шея были увешаны украшениями. Рядом с ванной стояли его массивные белые кроссовки. На бортике ванной стояли песочные часы и зеркальце.
Серей Зверев очень хвалит эти процедуры и рекомендует подписчикам обязательно посетить это место отдыха.
Также он рассказал, что в Тункинском районе у него живут родственники.
- Здесь в Тункинском районе у меня живёт дядя, и племянников очень много у нас, - рассказал Сергей Зверев.
Накануне его помощница сняла откровенное видео, запечатлев гламурного певца обнажённым в душе. На видео попали ягодицы артиста. Судя по комментариям, поклонникам понравился такой контент, они присылали множество смайликов с огоньком.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии певец отдыхает уже неделю. Здесь его научили танцевать ёхор, подарили национальный головной убор и шёлковую рубаху. На днях отдых в Бурятии Сергей Зверев назвал исцеляющим.