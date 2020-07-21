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Сергей Зверев отдыхает в Бурятии и сравнивает её со Швейцарией

Сергей Зверев отдыхает в Бурятии и сравнивает её со Швейцарией
Общество, 
Сергей Зверев приехал на отдых в Аршан

Известный шоумен Сергей Зверев отдыхает в курортном посёлке Аршан в Тункинском районе Бурятии. Об этом артист сообщил через соцсети. Чтобы поделиться красотами природы Тункинской дороги, Сергей Зверев даже вышел в прямой эфир.

- Прямо как в Швейцарии! – со свойственной эмоциональностью сказал артист.

Он показывал дорогу до места отдыха из машины. «Красота, какая красота! Вдохновляйтесь, такого нигде больше не увидишь!» - обращался Зверев к подписчикам. Им Сергей Зверев продемонстрировал величественные горы, леса и другие красоты бурятской природы. Зрители прямого эфира отметили, что здесь очень красиво. Артист пообещал, что ещё выйдет в эфир чуть позже.



Также по дороге он столкнулся с неприятным поведением местных водителей. При повороте автомобилю шоумена водитель не уступил дорогу. Женщины, сопровождавшие Сергея Зверева, сказали, что автомобилист, зная о нарушении правил, таким образом он демонстрирует свой нрав.

- Они (буряты – прим. ред.) ведут себя так. Вот они захотели посреди дороги встать, и ставит машину. Я нигде больше такого не видела, только в Аршане. Хозяева, - пояснила одна из спутниц звёздного стилиста.

Также Сергей Зверев сфотографировался в любимых туристами местах. Снимки он опубликовал на странице в Instagram. 



19 июля звезда отмечал день рождения. Вероятно, своё 57-летие артист встретил на Байкале. 

Как сообщал «Байкал-Daily», отдыхать на Байкале Сергей Зверев прилетел на прошлой неделе. Великое озеро он назвал своей родиной. Путешествие он начал с побережья в Иркутской области.

Зверев родился в небольшом селе Гужиры в Тункинском районе Бурятии. Вырос он в Култуке Иркутской области, который стоит на Байкале. Каждый год звезда шоу-бизнеса приезжает отдыхать на озеро и заезжает в Бурятию.

В последнее время шоумен стал экоактивистом. Он выступал против строительства завода по розливу воды в Култуке. Он устроил одиночный пикет на Красной площади в Москве, за что был оштрафован. Также он показывал на карте масштабы вырубки лесов в Иркутской области, чем немало впечатлил пользователей. 


Сергей Зверев отдых Тункинский район
 
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