Сергей Зверев отдыхает в Бурятии и сравнивает её со Швейцарией

Известный шоумен Сергей Зверев отдыхает в курортном посёлке Аршан в Тункинском районе Бурятии. Об этом артист сообщил через соцсети. Чтобы поделиться красотами природы Тункинской дороги, Сергей Зверев даже вышел в прямой эфир.
- Прямо как в Швейцарии! – со свойственной эмоциональностью сказал артист.
Он показывал дорогу до места отдыха из машины. «Красота, какая красота! Вдохновляйтесь, такого нигде больше не увидишь!» - обращался Зверев к подписчикам. Им Сергей Зверев продемонстрировал величественные горы, леса и другие красоты бурятской природы. Зрители прямого эфира отметили, что здесь очень красиво. Артист пообещал, что ещё выйдет в эфир чуть позже.
Также по дороге он столкнулся с неприятным поведением местных водителей. При повороте автомобилю шоумена водитель не уступил дорогу. Женщины, сопровождавшие Сергея Зверева, сказали, что автомобилист, зная о нарушении правил, таким образом он демонстрирует свой нрав.
- Они (буряты – прим. ред.) ведут себя так. Вот они захотели посреди дороги встать, и ставит машину. Я нигде больше такого не видела, только в Аршане. Хозяева, - пояснила одна из спутниц звёздного стилиста.
Также Сергей Зверев сфотографировался в любимых туристами местах. Снимки он опубликовал на странице в Instagram.
19 июля звезда отмечал день рождения. Вероятно, своё 57-летие артист встретил на Байкале.
Как сообщал «Байкал-Daily», отдыхать на Байкале Сергей Зверев прилетел на прошлой неделе. Великое озеро он назвал своей родиной. Путешествие он начал с побережья в Иркутской области.
Зверев родился в небольшом селе Гужиры в Тункинском районе Бурятии. Вырос он в Култуке Иркутской области, который стоит на Байкале. Каждый год звезда шоу-бизнеса приезжает отдыхать на озеро и заезжает в Бурятию.
В последнее время шоумен стал экоактивистом. Он выступал против строительства завода по розливу воды в Култуке. Он устроил одиночный пикет на Красной площади в Москве, за что был оштрафован. Также он показывал на карте масштабы вырубки лесов в Иркутской области, чем немало впечатлил пользователей.