Сергей Зверев отдыхает в Бурятии и сравнивает её со Швейцарией









Также по дороге он столкнулся с неприятным поведением местных водителей. При повороте автомобилю шоумена водитель не уступил дорогу. Женщины, сопровождавшие Сергея Зверева, сказали, что автомобилист, зная о нарушении правил, таким образом он демонстрирует свой нрав.



- Они (буряты – прим. ред.) ведут себя так. Вот они захотели посреди дороги встать, и ставит машину. Я нигде больше такого не видела, только в Аршане. Хозяева, - пояснила одна из спутниц звёздного стилиста.



Также Сергей Зверев сфотографировался в любимых туристами местах. Снимки он опубликовал на странице в Instagram.







