Сергея Зверева в Бурятии научили танцевать ёхор. Видео

Шоумен продолжает отдых в Тункинском районе
Певец, шоумен Серей Зверев, который сейчас отдыхает в Тункинском районе Бурятии, станцевал ёхор. Накануне для него устроили небольшой концерт, где во время застолья местные артисты радовали его свои творчеством.
Для начала его обучили нехитрым премудростям танца, а после пустились в пляс. Тункинцы исполняли песню и двигались по кругу. После завершения танца все поаплодировали друг другу, а Сергей отметил выдающиеся вокальные данные одной из исполнительниц.
- Бабкина отдыхает! – сказал артист. – Голос у вас очень сильный.
После этого компанию пригласили за стол. Всё веселье Сергей публиковал на своей странице в Instagram.
- Тункинский ёхор покорил суперзвезду, - написала на своей странице в соцсети пресс-секретарь Тункинского района Дора Хамаганова.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии шоумен отдыхает с начала недели. До этого он побывал на иркутском побережье Байкала
. Во время отдыха в Аршане с «секс-символом эпохи» произошёл казус: одна из фанаток пыталась пробраться через окно к голому
Сергей Звереву во время приёма лечебных ванн. Здесь его одолели с просьбами сделать селфи, он попросил поклонников не мешать ему отдыхать.
Также ему подарили национальный головной убор и шёлковую рубаху. При первой встрече по традиции шоумену вручили хадак.
Шоумен продолжает отдых в Тункинском районе
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