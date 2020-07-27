 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Июля

26 Июля

Популярное

«Тут исцеляются»: Сергей Зверев хвалит отдых в Бурятии

«Тут исцеляются»: Сергей Зверев хвалит отдых в Бурятии
Общество, 
Зверев поделился впечатлениями об отдыхе в Тункинском районе

Звёздный стилист, певец и шоумен Сергей Зверев рекомендует отдохнуть в селе Аршан в Тункинском районе Бурятии. На своей странице Instagram. Зверев поделился впечатления от процедур, которые опробовал сам.

- На себе я попробовал уже много лечебных процедур и уже вижу положительные результаты!!! Особенно мне понравился подводный массаж в горячей ванне, углекислые ванны, циркулярный душ. Все эти процедуры проходят на термальной природной минеральной воде из горных святых источников и обладают очень сильным лечебным действием!!! –написал артист.

По его мнению, местный санаторий можно назвать СПА-курортом мирового значения. «Очень многие тут исцеляются и становятся здоровыми», - аргументировал шоумен.

Он поинтересовался у своих подписчиков, нужно ли ему выходить в прямые эфиры во время принятия процедур, чтобы показать их «вживую». Однако пользователи Сети с пониманием отнеслись к принимаемым процедурам и рекомендовали принимать ванны в спокойствии, чтобы получить максимальный эффект.

Одна из подписчиц привела в пример сказания буддийских монахов: «Как говорят ламы, при принятии ванн, особенно на горячих источниках, нужно делать это молча. Чтобы энергия воды шла по нужному руслу и не имела ни каких препятствий. Поэтому, думаю, что прямые эфиры лучше проводить не во время процедур. Здоровья вам, Сергей».

Как сообщал «Байкал-Daily», в Аршане Сергей Зверев отдыхает с прошлой недели. Здесь его одолели поклонники, желаяющие сделать заветное селфи со звездой. Одна из фанаток даже лезла к нему голому в окно во время принятия лечебной ванны.

В выходные для Зверева устроили небольшой концерт и научили танцевать ёхор.
Сергей Зверев туризм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Тут исцеляются»: Сергей Зверев хвалит отдых в Бурятии
«Тут исцеляются»: Сергей Зверев хвалит отдых в Бурятии
Общество, 27.07.2020
Зверев поделился впечатлениями об отдыхе в Тункинском районе
В улан-удэнской колонии прошла викторина по Достоевскому
В улан-удэнской колонии прошла викторина по Достоевскому
Общество, 27.07.2020
Один из осуждённых правильно ответил на половину вопросов
В Байкальском заповеднике стартовал волонтёрский проект для инвалидов
В Байкальском заповеднике стартовал волонтёрский проект для инвалидов
Общество, 27.07.2020
Волонтёры со всей России будут работать в заповеднике
Со дна Иркутского водохранилища подняли 500 кг мусора
Со дна Иркутского водохранилища подняли 500 кг мусора
Общество, 27.07.2020
Отходы отсортируют и переработают
Военные части в Бурятии борются за звание «ударных»
Военные части в Бурятии борются за звание «ударных»
Общество, 27.07.2020
В республике зафиксирован рост интенсивности боевой подготовки
В Бурятии осуждённые подростки занялись граффити
В Бурятии осуждённые подростки занялись граффити
Общество, 27.07.2020
Несовершеннолетние приняли участие в фестивале «Бурятия в красках»
В Бурятии в июне был побит температурный рекорд
В Бурятии в июне был побит температурный рекорд
Общество, 27.07.2020
В середине июня был побит суточный максимум, зафиксированный 20 лет назад

В Улан-Удэ Этнографический музей заготовил веточный корм на зиму
В Улан-Удэ Этнографический музей заготовил веточный корм на зиму
Общество, 27.07.2020
Вениками из осины, березы и ивы животные будут питаться зимой
Иркутскую галерею пополнила скульптура Даши Намдакова
Иркутскую галерею пополнила скульптура Даши Намдакова
Общество, 27.07.2020
Работа «Ожидание» была отлита ещё 15 лет назад
Улан-удэнцы плохо убираются за оградами своих домов
Улан-удэнцы плохо убираются за оградами своих домов
Общество, 27.07.2020
За мусор собственников частных домов могут оштрафовать
В Улан-Удэ двоих выпускников удалили с ЕГЭ за шпаргалку и телефон
В Улан-Удэ двоих выпускников удалили с ЕГЭ за шпаргалку и телефон
Общество, 27.07.2020
У выпускника телефон зазвонил прямо во время сдачи ЕГЭ
Житель Бурятии 20 лет прожил с иглой в лёгком
Житель Бурятии 20 лет прожил с иглой в лёгком
Общество, 27.07.2020
За помощью мужчина обратился лишь, когда началось кровотечение

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^