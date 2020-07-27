Зверев поделился впечатлениями об отдыхе в Тункинском районе
Звёздный стилист, певец и шоумен Сергей Зверев рекомендует отдохнуть в селе Аршан в Тункинском районе Бурятии. На своей странице Instagram. Зверев поделился впечатления от процедур, которые опробовал сам.
- На себе я попробовал уже много лечебных процедур и уже вижу положительные результаты!!! Особенно мне понравился подводный массаж в горячей ванне, углекислые ванны, циркулярный душ. Все эти процедуры проходят на термальной природной минеральной воде из горных святых источников и обладают очень сильным лечебным действием!!! –написал артист.
По его мнению, местный санаторий можно назвать СПА-курортом мирового значения. «Очень многие тут исцеляются и становятся здоровыми», - аргументировал шоумен.
Он поинтересовался у своих подписчиков, нужно ли ему выходить в прямые эфиры во время принятия процедур, чтобы показать их «вживую». Однако пользователи Сети с пониманием отнеслись к принимаемым процедурам и рекомендовали принимать ванны в спокойствии, чтобы получить максимальный эффект.
Одна из подписчиц привела в пример сказания буддийских монахов: «Как говорят ламы, при принятии ванн, особенно на горячих источниках, нужно делать это молча. Чтобы энергия воды шла по нужному руслу и не имела ни каких препятствий. Поэтому, думаю, что прямые эфиры лучше проводить не во время процедур. Здоровья вам, Сергей».
Как сообщал «Байкал-Daily», в Аршане Сергей Зверев отдыхает с прошлой недели. Здесь его одолели поклонники, желаяющие сделать заветное селфи со звездой. Одна из фанаток даже лезла к нему голому в окно во время принятия лечебной ванны.
В выходные для Зверева устроили небольшой концерт и научили танцевать ёхор.
«Тут исцеляются»: Сергей Зверев хвалит отдых в Бурятии
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