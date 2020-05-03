За сутки число заболевших выросло на 18 человек
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8.00 часов 3 мая зарегистрировано 373 лабораторно подтверждённых в установленном порядке случая заражения COVID-2019. Накануне было 355 случаев, за минувшие сутки выявили ещё 18 новых больных.
Успешно завершили лечение и выписались из больницы 102 человека, в т.ч. за прошедшие сутки выписано 4 человека с выздоровлением. Умерло 4 человека (06.04.2020, 14.04.2020, 28.04.2020, 29.04.2020), проходят лечение в стационарах 223 больных. В данный момент осуществляется госпитализация 5 пациентов. В пансионате с лёгким течением COVID-19 наблюдаются 39 человек.
- Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 1384 человека, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади 336 696 кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле, - сообщили в республиканском оперштабе.
На 8:00 3 мая в инфекционных стационарах с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 223 больных, из них 19 детей (из них 3 ребёнка с пневмонией).
В пансионате для пребывания граждан с новой коронавирусной инфекцией с лёгким течением заболевания на 8.00 3 мая на амбулаторном лечении находится 39 человек с COVID-19.
В Республиканской инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 5 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, из них 1 больной на ИВЛ.
В стационаре по улице Солнечная, 4 «а» на 08.00 3 мая находятся в отделении реанимации 7 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19 (в том числе старше 65 лет - 4 человека), из них 1 больной COVID-19 в возрасте 89 лет - на ИВЛ.
В Бурятии 373 случая заражения коронавирусом
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