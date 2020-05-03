В Бурятии 373 случая заражения коронавирусом

Тысячи наших земляков героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Но и в тылу кипела жизнь. Одним из тех, кто охранял покой жителей республики в годы войны, был Доржиев Галдан Доржиевич. О судьбе своего отца «Байкал-Daily» рассказала дочь Галина Галдановна Воропай