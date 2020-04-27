В Улан-Удэ в районе вспышки коронавируса усиливают профилактику

«Нельзя допустить возникновения внутренних очагов», - прокомментировал глава Бурятии
В районе работы городской больницы №4, что в посёлке Восточный в Улан-Удэ, ставшей очагом коронавируса, усилены меры по предупреждению дальнейшего распространения COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
- Глава Бурятии Алексей Цыденов 26 апреля на совещании республиканского оперативного штаба дал поручение усилить профилактические мероприятия по предупреждению дальнейшего распространения COVID-19 на территории, обслуживаемой городской больницей № 4, - уточнили в правительстве.
В частности, администрации Улан-Удэ поручено обеспечить усиленный дезинфекционный режим на открытых пространствах и в многоквартирных домах. Для рассредоточения населения на пути следования «Авиазавод – Стрелка» будет увеличено количество маршрутных микроавтобусов и автобусов в часы пик.
Мобильные бригады по контролю за соблюдением режима ограничительных мероприятий и самоизоляции направят дополнительные силы для работы с населением и организованными коллективами микрорайонов Загорск, Восточный, Авиазавод и территорий, закреплённых за городской больницей № 4.
- Мы провели мониторинговое исследование объектов посёлков Загорск, Восточный, Авиазавод на предмет соблюдения режима работы в условиях ограничительных мероприятий. При исследовании 84 объектов не функционировали 26: парикмахерские, магазины одежды, цветов и другие. Среди 58 работающих предприятий соблюдение режима работы в условиях самоизоляции не обеспечено на четырех объектах, - сообщил главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.
У всех организаций и предприятий, где зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологических требований, будет отозван допуск к осуществлению деятельности в режиме ограничительных мероприятий.
- Пока мы отлавливаем приезжих, а внутри распространения нет – это нормально, нельзя допустить возникновения очагов внутри. Сейчас необходимо максимально быстро провести весь комплекс противоэпидемических мероприятий, чтобы не допустить разрастания. Усиление ограничительных мер – как минимум на период, пока сможем обойти всех контактных, локализовать этот очаг и посмотреть, какая будет динамика, - заключил Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», сперва в городской больнице №4 заболели коронавирусом 10 сотрудников – два врача, четыре медсестры, два работника административного аппарата, одна санитарка и один работник технической службы. При этом часть из них незадолго до положительного анализа скрыла свои симптомы ОРВИ. В воскресенье стало известно ещё о 10 заразившихся от очага в горбольнице.
Из-за этого случая накануне глава Бурятии принял решение вернуть жёсткие ограничительные меры, вроде запрета на работу парикмахерских или закрытия магазинов стройматериалов. «Хотели, наоборот, разжать тиски, а сейчас снова зажмём», - заявил Алексей Цыденов.
На 15 часов 26 апреля в Бурятии было 217 случаев заражения коронавирусом.
В Улан-Удэ в районе вспышки коронавируса усиливают профилактику
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