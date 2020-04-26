В Бурятии уже 209 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Бурятии выявили сразу 23 новых больных COVID-2019. Накануне было 186 случаев заражения коронавирусом, сегодня уже 209. Об этом сообщили в республиканском оперштабе.
10 из 23 новых случаев заражения – от очага в городской больнице №4.
Как сообщал «Байкал-Daily», в четверг стало известно о первых заражённых сотрудниках больницы №4. Источником стала пожилая пациентка, заражённая коронавирусом; её госпитализировали ещё 2 апреля. Когда стало известно о диагнозе, вся больница с сотрудниками ушла на карантин, который закончился 17 апреля. Спустя один-два дня после этого у некоторых сотрудников появились симптомы ОРВИ, но они о них умолчали, ведь последние результаты тестов были отрицательными. Как итог – спустя несколько дней коронавирус выявили уже у 10 человек – двух врачей, четырёх медсестёр, двух работников административного аппарата, санитарки и работника технической службы.
Накануне же обнаружили ещё 10 новых заражённых от очага в больнице №4.
- В эпидпроцесс вовлечена и служба скорой помощи больницы. Весь медицинский персонал изолирован в обсерваторе. Система здравоохранения изыскивает возможности для замены персонала больницы. Привлекаются медицинские работники из других медицинских организаций, - сообщили в республиканском оперштабе.
Министр здравоохранения Евгения Лудупова выразила благодарность всем медицинским работникам, вышедшим на смену в городской больнице, за готовность помочь в этой трудной ситуации.
Тамара Бидагаева уволена с поста главного врача больницы №4.
На лечении остаются 138 больных
За весь период в Бурятии завершили лечение и выписались из больницы 69 человек, в том числе за прошедшие сутки два пациента. Также в статистику входят две смерти: одна пожилая больная скончалась 6 апреля, другая 14-го числа. В настоящее время проходят лечение в инфекционных стационарах 138 больных.
В числе госпитализированных семь детей с коронавирусом, при этом накануне детей было шесть. Состояние всех удовлетворительное.
В отделении реанимации находятся три тяжёлых взрослых пациента с COVID-19, одна пожилая больная – на ИВЛ.
На сегодня круг контактных лиц составляет 859 человек, все лабораторно обследованы.
На лечении остаются 138 больных
За весь период в Бурятии завершили лечение и выписались из больницы 69 человек, в том числе за прошедшие сутки два пациента. Также в статистику входят две смерти: одна пожилая больная скончалась 6 апреля, другая 14-го числа. В настоящее время проходят лечение в инфекционных стационарах 138 больных.
В числе госпитализированных семь детей с коронавирусом, при этом накануне детей было шесть. Состояние всех удовлетворительное.
В отделении реанимации находятся три тяжёлых взрослых пациента с COVID-19, одна пожилая больная – на ИВЛ.
На сегодня круг контактных лиц составляет 859 человек, все лабораторно обследованы.