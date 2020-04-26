 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Апреля

25 Апреля

24 Апреля

Популярное

В Бурятии уже 209 случаев заражения коронавирусом

В Бурятии уже 209 случаев заражения коронавирусом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Разрастается очаг коронавирусной инфекции в городской больнице №4

За минувшие сутки в Бурятии выявили сразу 23 новых больных COVID-2019. Накануне было 186 случаев заражения коронавирусом, сегодня уже 209. Об этом сообщили в республиканском оперштабе.

10 из 23 новых случаев заражения – от очага в городской больнице №4.

Как сообщал «Байкал-Daily», в четверг стало известно о первых заражённых сотрудниках больницы №4. Источником стала пожилая пациентка, заражённая коронавирусом; её госпитализировали ещё 2 апреля. Когда стало известно о диагнозе, вся больница с сотрудниками ушла на карантин, который закончился 17 апреля. Спустя один-два дня после этого у некоторых сотрудников появились симптомы ОРВИ, но они о них умолчали, ведь последние результаты тестов были отрицательными. Как итог – спустя несколько дней коронавирус выявили уже у 10 человек – двух врачей, четырёх медсестёр, двух работников административного аппарата, санитарки и работника технической службы.

Накануне же обнаружили ещё 10 новых заражённых от очага в больнице №4.

- В эпидпроцесс вовлечена и служба скорой помощи больницы. Весь медицинский персонал изолирован в обсерваторе. Система здравоохранения изыскивает возможности для замены персонала больницы. Привлекаются медицинские работники из других медицинских организаций, - сообщили в республиканском оперштабе.

Министр здравоохранения Евгения Лудупова выразила благодарность всем медицинским работникам, вышедшим на смену в городской больнице, за готовность помочь в этой трудной ситуации.

Тамара Бидагаева уволена с поста главного врача больницы №4.

На лечении остаются 138 больных

За весь период в Бурятии завершили лечение и выписались из больницы 69 человек, в том числе за прошедшие сутки два пациента. Также в статистику входят две смерти: одна пожилая больная скончалась 6 апреля, другая 14-го числа. В настоящее время проходят лечение в инфекционных стационарах 138 больных.

В числе госпитализированных семь детей с коронавирусом, при этом накануне детей было шесть. Состояние всех удовлетворительное.

В отделении реанимации находятся три тяжёлых взрослых пациента с COVID-19, одна пожилая больная – на ИВЛ.

На сегодня круг контактных лиц составляет 859 человек, все лабораторно обследованы.

коронавирус больница
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителя Бурятии поймали в поле с гашишем
Жителя Бурятии поймали в поле с гашишем
Происшествия, 26.04.2020
Мужчина был в состоянии наркотического опьянения
В Бурятии уже 209 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии уже 209 случаев заражения коронавирусом
Происшествия, 26.04.2020
Разрастается очаг коронавирусной инфекции в городской больнице №4
В Еравнинском районе Бурятии бушуют лесные пожары
В Еравнинском районе Бурятии бушуют лесные пожары
Происшествия, 26.04.2020
Огонь распространился на площади более 2,5 тысяч га
В Бурятии алкоголичка украла фляги и печное литьё
В Бурятии алкоголичка украла фляги и печное литьё
Происшествия, 26.04.2020
Деньги воровка спустила на спиртное
В Бурятии студент так мечтал о мотоцикле, что украл его
В Бурятии студент так мечтал о мотоцикле, что украл его
Происшествия, 26.04.2020
17-летний юноша исполнил свою мечту преступным способом
Улан-удэнец украл забор в СНТ
Улан-удэнец украл забор в СНТ
Происшествия, 25.04.2020
Мужчина отапливал свой частный дом досками из забора потерпевшей
Улан-удэнец украл у бывшей жены телевизор и колонку
Улан-удэнец украл у бывшей жены телевизор и колонку
Происшествия, 25.04.2020
Женщина просила бывшего супруга вернуть украденное, но тот отказывался с ней общаться
В Бурятии потушили 5 лесных пожаров
В Бурятии потушили 5 лесных пожаров
Происшествия, 25.04.2020
В Еравнинском районе, где действует режим ЧС, продолжается тушение 3 лесных пожаров
Минздрав Забайкалья начал проверку по факту отказа в медпомощи
Минздрав Забайкалья начал проверку по факту отказа в медпомощи
Происшествия, 24.04.2020
По информации правозащитника, непринятый вовремя вызов привёл к смерти пациента
В центре Улан-Удэ в ДТП травмировался мотоциклист
В центре Улан-Удэ в ДТП травмировался мотоциклист
Происшествия, 24.04.2020
Столкнулись «Тойота Филдер» и мотоциклист. ФОТО
Улан-удэнец 72 ударами убил изменившую подругу
Улан-удэнец 72 ударами убил изменившую подругу
Происшествия, 24.04.2020
Труп спустя два дня после расправы обнаружила мать убийцы
Аферисты оформили кредит на жительницу Иркутской области
Аферисты оформили кредит на жительницу Иркутской области
Происшествия, 24.04.2020
Чтобы женщина сделала для них перевод, они оплатили ей такси
В субботу в Бурятии ждут высокий класс пожарной опасности
В субботу в Бурятии ждут высокий класс пожарной опасности
Происшествия, 24.04.2020
Жителей республики просят соблюдать противопожарные меры
В Улан-Удэ в колонию пытался заехать «БМВ» с телефонами
В Улан-Удэ в колонию пытался заехать «БМВ» с телефонами
Происшествия, 24.04.2020
Мужчина приехал в колонию для проведения ремонтных работ
В Забайкалье защищают населённые пункты от пожаров
В Забайкалье защищают населённые пункты от пожаров
Происшествия, 24.04.2020
В Читинском районе из-за смены ветра обстановка с пожарами усложнилась

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^