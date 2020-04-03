Тележурналист и депутат Намсарай Намсараев был в группе риска по коронавирусу
Известный бурятский тележурналист, депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев сдавал анализы на коронавирус. Все результаты оказались отрицательными, сообщил он на своей странице в Facebook.
- Уважаемые жители мкр. Лысая Гора, Шишковка, Стеклозавод, ст. Мостовой. Уважаемые горожане.26 марта меня информировали, что вероятно нахожусь в группе риска по коронавирусной инфекции. Никаких подозрений на ОРВИ у меня не было, но так как у меня большой круг общения, я принял решение немедленно обратиться в инфекционную больницу, - поделился Намсараев.
По предложению врачей он ушёл в карантин, соблюдая полную изоляцию.
- Первый же анализ показал - здоров. За это время раз за разом в предусмотренное медицинским регламентом время пришли три анализа. Все отрицательные. КВИ у меня нет, - написал Намсарай Намсараев.
Он также призвал всех жителей Бурятии соблюдать режим самоизоляции и оказывать помощь многодетным семьям, пожилым людям, одиноким матерям, живущим по соседству.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня число больных коронавирусом в Бурятии выросло на одного человека и достигло 31 пациента.
Намсарай Намсараев сдал анализы на коронавирус
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Число больных за сутки выросло всего на одного
Задолженность по алиментам составила 174 тысячи рублей
Тележурналист и депутат Намсарай Намсараев был в группе риска по коронавирусу
Аркадий Гешман рассказал о надземном пешеходном переходе, собаках и пыли
Михаил Асташов призывает людей учиться новому и заниматься полезными делами
На вокзалах ВСЖД реализуются противовирусные мероприятия
Доступ к просмотру будет открыт 3 и 4 апреля
Заведующая незаконно получала зарплату музыкального руководителя
Мужчина совершил преступление, будучи условно осуждённым
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 апреля по республике без осадков
Он отметил, что пик эпидемии в стране ещё не пройден
Ранее он отказался от госпитализации в больницу
Жителей убедительно просят быть внимательными и обращать внимание на установленные запрещающие знаки и аншлаги
Пассажирам рекомендуют использовать маски, перчатки, иные средства индивидуальной защиты и гигиены
«Пока большинство иркутян трудится удаленно, у нас есть возможность провести мероприятия с наименьшими неудобствами для жителей», отметил вице-мэр Иркутска