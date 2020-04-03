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Намсарай Намсараев сдал анализы на коронавирус

Намсарай Намсараев сдал анализы на коронавирус
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Тележурналист и депутат Намсарай Намсараев был в группе риска по коронавирусу

Известный бурятский тележурналист, депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев сдавал анализы на коронавирус. Все результаты оказались отрицательными, сообщил он на своей странице в Facebook.

- Уважаемые жители мкр. Лысая Гора, Шишковка, Стеклозавод, ст. Мостовой. Уважаемые горожане.26 марта меня информировали, что вероятно нахожусь в группе риска по коронавирусной инфекции. Никаких подозрений на ОРВИ у меня не было, но так как у меня большой круг общения, я принял решение немедленно обратиться в инфекционную больницу, - поделился Намсараев.

По предложению врачей он ушёл в карантин, соблюдая полную изоляцию.

- Первый же анализ показал - здоров. За это время раз за разом в предусмотренное медицинским регламентом время пришли три анализа. Все отрицательные. КВИ у меня нет, - написал Намсарай Намсараев.

Он также призвал всех жителей Бурятии соблюдать режим самоизоляции и оказывать помощь многодетным семьям, пожилым людям, одиноким матерям, живущим по соседству.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня число больных коронавирусом в Бурятии выросло на одного человека и достигло 31 пациента
коронавирус депутаты Народного Хурала
 
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