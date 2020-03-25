Постамент будет облицован гранитным камнем
Ко Дню Победы в Улан-Удэ сделают гранитный постамент для памятника маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому. На памятнике начались работы по облицовке постамента гранитным камнем.
Как сообщал «Байкал-Daily», скульптурная композиция была установлена в декабре 2019 года. В связи с низкими температурами постамент был облицован временными керамогранитными плитами.
На сегодня временная облицовка демонтирована. Начаты работы по монтажу гранитных блоков в соответствии с проектным решением. Завершение работ запланировано до 30 апреля 2020 года.
Памятник Константину Рокоссовскому отлит из бронзы. Статую великого полководца установили в связи с празднованием в 2020 году юбилейной даты – 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Появление памятника Рокоссовскому в Улан-Удэ связано с тем, что он служил в Бурятии в 20-30-е годы. Оказал большое содействие в появлении Буркавдивизиона.
Инициатором создания памятника в Улан-Удэ выступил Совет ветеранов Бурятии. Идею подхватило Российское военно-историческое общество, которое объявило конкурс на изготовление и установку бронзовой скульптуры маршала. Расходы на изготовление памятника общество взяло на себя. Городские и республиканские власти помогли в проведении народного голосования по выбору места и профинансировали работы по проектированию и установке постамента на сумму 7 млн рублей.
В результате народного голосования жители Улан-Удэ выбрали место для памятника Константину Рокоссовскому между фонтаном «Звезда» и проезжей частью улицы Балтахинова.
Открытие памятника прошло в 2019 году в день рождения полководца – 21 декабря.
В Улан-Удэ ко Дню Победы обновят памятник Константину Рокоссовскому
Общество, Фото:
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