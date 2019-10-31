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На улицы Улан-Удэ возвращается движение «СтопХам»

На улицы Улан-Удэ возвращается движение «СтопХам»
Общество, 
Неравнодушный улан-удэнец ловит водителей на площади Советов

Недавно в популярных бурятских пабликах распространился видеоролик, судя по которому можно сделать вывод, что в Улан-Удэ вновь появляется движение «СтопХам».

В 2013 году улан-удэнцы уже изъявляли желание создать дружину «стопхамовцев», которые боролись бы с неправильно паркующимися водителями. Чтобы проучить автомобилистов, активисты клеили на лобовое стекло большой стикер с вызывающей надписью: ««Мне плевать на всех, паркуюсь, где хочу». 

Но тогда, пять лет назад горожане возмутились такой идеей и предположили, что активисты наверняка не сидели за рулём и не понимают, что в городе и так существует острая проблема с парковками. Некоторые автомобилисты даже подумывали объединиться и дать отпор «СтопХаму». 

На недавнем видеоролике новый «стопхамовец» провёл рейд у здания правительства республики на площади Советов.

В начале видео он подошёл к водителю, чья машина стояла посреди дороги у пешеходного перехода.

- По-хорошему я бы хотел, чтобы у нас приняли такое решение, как в Москве, чтобы по фото-, видеофиксации вас наказывали. Чтобы вы так себя не вели.

В ответ водитель заявил, что машина находится не на проезжей части, а на служебной стоянке.

- Знаете, можно докопаться до любого повода! Вы идите с миром, – сказать автомобилист.

Затем блогер снял другую машину и её водителя, описывая его внешность как «типичное лицо чиновника».

Третий водитель на просьбу перепарковаться молча ударил рукой по камере. «Стопхамовец» пригрозил заявлением и обрадовался, что гаджет не разбился.

Другие просили активиста «не тыкать», отправляли куда подальше и даже требовали паспорт. Мол, не похож «стопхамовец» на гражданина России.

Пользователи Сети отреагировали на видео неоднозначно. Одни блогера поддержали и похвалили: «Молодец! Все люди должны быть равны перед законом, а у нас как всегда...», «Стояла б там простая машина ... Куча штрафа», «Возле налоговой такое надо провести».

Другие активиста раскритиковали и посоветовали заняться чем-нибудь полезным: «Получил по камере - сразу ныть», «Вообще неинтересно кто и как там стоит или лежит. Лучше бы стоял так возле мест для инвалидов, больше пользы было бы…», «Автор, займись чем-нибудь действительно полезным, по-моему, ты фигнёй маешься».
СтопХам водители
 
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