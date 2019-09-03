В Улан-Удэ сегодня пройдёт «Вечер русской песни»

Здесь выступят коллективы «Рябинушка», «Веселушка», «Станица» и другие



3 сентября в 16:00 всех желающих приглашают на «Вечер русской песни» (0+).



- Это невероятный концерт с русскими народными песнями и песнями отечественных композиторов в исполнении творческих коллективов: «Рябинушка», «Веселушка», «Станица» и др., - сообщают организаторы.

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Также на мероприятии горожане смогут записать своих детей в творческие кружки.



Концерт пройдёт в ТРЦ «Пионер».



