Улан-удэнцы жалуются на большое количество пьяниц на одной из улиц



- Когда уже решится этот вопрос с распитием алкогольных напитков в общественных местах? БКМ, сквер возле Лучника. Круглые сутки алкаши распивают и справляют нужду здесь же, мусорят, спят на этих же лавочках. Хотя здесь же находится детская площадка. На замечания реагируют резко, агрессивно. И самое главное, умудряются распивать всей семьёй, приводят с собой маленьких детей. Неподалёку находится отдел полиции, на остановке пункт полиции, и никто не патрулирует здесь, - написал один из жителей столицы Бурятии.



Улан-удэнцы начали бурно обсуждать тему, одна из горожанок прокомментировала: «Там всегда так было. Всегда пили, спали». На что в ответ ей с сарказмом написали: «И всегда так будет. Ура, товарищи!».



Накануне в администрации Улан-Удэ отметили, что бульвар Карла Маркса патрулируют постоянно сотрудники полиции.



- С целью обеспечения охраны общественного порядка на территории сквера «Мэргэн», а также бульвара Карла Маркса на постоянной основе проводится патрулирование пешим нарядом полиции управления МВД России по Улан-Удэ днём с 12.00 до 18.00, а также вечером до часа ночи. Также на постоянной основе проводятся объезды данной территории автопатрулями патрульно-постовой службы и Росгвардии, - сообщили в управлении по информационной политике города со ссылкой на отдел полиции № 2 управления МВД России по Улан-Удэ.



Здесь добавляется, что всего с начала июля полицейскими с территории бульвара Карла Маркса доставлено за различного рода правонарушения и преступления 167 лиц.



- Выявлено и документировано 58 административных правонарушений, связанных с распитием спиртных напитков, нахождением в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. К 19 гражданам применены меры административного наказания в виде ареста, - рассказали в управлении по информационной политике Улан-Удэ.



Всего с начала года было доставлено в органы полиции 1107 лиц, привлечено к административной ответственности за распитие спиртных напитков и нахождение в состоянии алкогольного опьянения 470 граждан.



- На постоянной основе ведётся работа по пресечению незаконной торговли алкогольными напитками в магазинах, расположенных вблизи бульвара Карла Маркса. С начала июля выявлено 3 подобных правонарушения по статье ч. 3 ст. 14.16 Кодекса об административных правонарушениях (с начала года - 17 фактов), - отмечается в сообщении.



Жители города возмущены большим количеством пьяниц в сквере на бульваре Карла Маркса. Недавно в паблике «Аноним 03» появился пост с жалобой, и многие пользователи Сети поддержали автора.