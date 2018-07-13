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Появилось видео схваток бурятского борца на Гран-при в Тбилиси

Общество, 
Арсалан Будажапов завоевал бронзу

Как сообщал «Байкал-Daily», борец из Бурятии Арсалан Будажапов стал третьим на турнире серии Гран- при имени Балавадзе и Картозия в Тбилиси. Борец выступает в весовой категории 74 кг.

На пути в полуфинал его остановил призёр чемпионата мира Бекзод Абдурахманов из Узбекистана. В схватке за третье место Арсалан победил представителя Казахстана со счётом 4:1. 


спорт вольная борьба
 
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