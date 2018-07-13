Появилось видео схваток бурятского борца на Гран-при в Тбилиси

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В Бурятии пройдёт форум «Будущее за нами» Общество, В этом году работа форума будет разделена по интерактивным площадкам



БГСХА выиграла 1,7 млн от Росмолодёжи Общество, Коллектив БГСХА выиграл грант всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования в номинации «Наука и инновации»