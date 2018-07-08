Бурятский борец стал призёром турнира серии Гран-при

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Арсалан Будажапов из Бурятии успешно выступил на международном турнире серии Гран- при имени Балавадзе и Картозия в Тбилиси



В первой схватке спортсмен уверенно выиграл у грузина 10-7,во второй у украинца 10:0, сообщают «Борцы Бурятии».



В четвертьфинале Арсалан Будажапов уступил в очень равной борьбе участнику Олимпийских игр в Рио, призёру чемпионата мира Бекзоду Абдурахманову из Узбекистана с счётом 1:3.



- Почти до конца основного времени счёт был 1:1,но по предупреждениям выигрывал узбек, поэтому Арсалан пошёл в атаку, но, к сожалению, проиграл, - уточняют «Борцы Бурятии».



В схватке за третье место бурятский борец уверенно выиграл у представителя Казахстана со счётом 4:1.

