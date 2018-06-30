В Бурятии конными скачками стартовал Сурхарбан (фоторепортаж)

В субботу на ипподроме Иволгинского дацана стартовал республиканский культурно-спортивный праздник «Наадан-Сурхарбан 2018». «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
По традиции первый день национального праздника Сурхарбан открыли конные скачки. На девяти дистанциях состязались около 80 лошадей из 10 районов Бурятии. Общекомандные результаты будут подведены завтра, во второй день праздника, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Как сообщал «Байкал-Dailу», глава Бурятии Алексей Цыденов надел на Сурхарбан национальный дэгэл.
- Этот праздник позволяет померяться силами, показать, у кого твёрже рука, острее глаз, кто самый ловкий, самый сильный, и просто пообщаться, прикоснуться к спорту, культуре нашей большой страны и нашей многонациональной Бурятии, - сказал на открытии Алексей Цыденов.
В воскресенье, 1 июля, с 9 часов утра, Сурхарбан продолжится на Центральном стадионе в Улан-Удэ. Зрители увидят соревнования по бурятской борьбе «бүхэ Барилдаан», стрельбе из национального лука, гиревому спорту, бурятским шахматам «шатар», а также традиционные бурятские игры: разбивание хребтовой кости «Һээр шаалган» и игру в кости «шагай наадан».
В 12 часов состоится конкурс молодёжных этнических коллективов Бурятии «Ёхор наадан».
В 14 часов стартует молодёжный танцевальный батл «#ялюблютебябурятия».
В 16:30 часов – полуфиналы по видам спорта и национальным играм.
В 18 часов стартуют суперфиналы, и состоится парад участников.
Вечером, в 19 часов, пройдёт награждение абсолютных победителей (абарга) «Наадан-Сурхарбаан- 2018».
В течение дня также пройдут мастер-классы бурятских мастеров и по национальным видам спорта и играм, турнир по робототехнике. Для родителей и детей подготовлена отдельная программа «Тепло традиций».
Завершится праздник концертом с участием звёзд оперы и эстрады и танцевальным флешмобом, в котором приглашают принять участие зрителей и спортсменов.
Вход на Центральный стадион свободный.
Всего в соревнованиях принимает участие около 800 человек из районов Бурятии и сборная команда Улан-Удэ из 47 человек.
В Бурятии конными скачками стартовал Сурхарбан (фоторепортаж)
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В субботу на ипподроме Иволгинского дацана стартовал республиканский культурно-спортивный праздник «Наадан-Сурхарбан 2018». «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Бдительность проявил обычный житель Качугского района Юрий Жданов, спася от огня лес и частную пасеку, а также предотвратил возможную угрозу для посёлка Качуг
В Восточном военном округе завершилась практическая подготовка военных водителей по действиям в условиях пожароопасной обстановки
29 июня в 113 микрорайоне Улан-Удэ состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства работников ЖКХ среди управляющих организаций Октябрьского района «Мастер года-2018»
Учения прошли на полигоне Бурдуны
Работа по выявлению самовольно установленных гаражей ведётся постоянно
Сумма грантов может дойти до 300 тысяч рублей
Популярный YouTube-канал про эмоциональных итальянцев, пробующих еду из России, опубликовал новое видео. Оно будет особенно интересно жителям Бурятии
Об этом они просили лично министра спорта Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова
Комитет по образованию отчитался о мерах безопасности в школах Улан-Удэ
В Улан-Удэ днём до +34
Площадку возвели по улице Тулаева
Они установили здесь красочные клумбы
Крестный ход приурочен к 100-летию со дня мученической гибели царской семьи
Более двух тысяч человек станут участниками мероприятий XIII Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана»