Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Июня

29 Июня

Популярное

В Бурятии конными скачками стартовал Сурхарбан (фоторепортаж)

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В субботу на ипподроме Иволгинского дацана стартовал республиканский культурно-спортивный праздник «Наадан-Сурхарбан 2018». «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

По традиции первый день национального праздника Сурхарбан открыли конные скачки. На девяти дистанциях состязались около 80 лошадей из 10 районов Бурятии. Общекомандные результаты будут подведены завтра, во второй день праздника, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Как сообщал «Байкал-Dailу», глава Бурятии Алексей Цыденов надел на Сурхарбан национальный дэгэл.

- Этот праздник позволяет померяться силами, показать, у кого твёрже рука, острее глаз, кто самый ловкий, самый сильный, и просто пообщаться, прикоснуться к спорту, культуре нашей большой страны и нашей многонациональной Бурятии, - сказал на открытии Алексей Цыденов.

В воскресенье, 1 июля, с 9 часов утра, Сурхарбан продолжится на Центральном стадионе в Улан-Удэ. Зрители увидят соревнования по бурятской борьбе «бүхэ Барилдаан», стрельбе из национального лука, гиревому спорту, бурятским шахматам «шатар», а также традиционные бурятские игры: разбивание хребтовой кости «Һээр шаалган» и игру в кости «шагай наадан».

В 12 часов состоится конкурс молодёжных этнических коллективов Бурятии «Ёхор наадан».
В 14 часов стартует молодёжный танцевальный батл «#ялюблютебябурятия».
В 16:30 часов – полуфиналы по видам спорта и национальным играм.
В 18 часов стартуют суперфиналы, и состоится парад участников.
Вечером, в 19 часов, пройдёт награждение абсолютных победителей (абарга) «Наадан-Сурхарбаан- 2018».

В течение дня также пройдут мастер-классы бурятских мастеров и по национальным видам спорта и играм, турнир по робототехнике. Для родителей и детей подготовлена отдельная программа «Тепло традиций».

Завершится праздник концертом с участием звёзд оперы и эстрады и танцевальным флешмобом, в котором приглашают принять участие зрителей и спортсменов.

Вход на Центральный стадион свободный.

Всего в соревнованиях принимает участие около 800 человек из районов Бурятии и сборная команда Улан-Удэ из 47 человек.

спорт конные скачки Сурхарбан
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии конными скачками стартовал Сурхарбан (фоторепортаж)
В Бурятии конными скачками стартовал Сурхарбан (фоторепортаж)
Общество, 30.06.2018
В субботу на ипподроме Иволгинского дацана стартовал республиканский культурно-спортивный праздник «Наадан-Сурхарбан 2018». «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Иркутской области тракторист спас от огня лес, пасеку и посёлок
В Иркутской области тракторист спас от огня лес, пасеку и посёлок
Общество, 30.06.2018
Бдительность проявил обычный житель Качугского района Юрий Жданов, спася от огня лес и частную пасеку, а также предотвратил возможную угрозу для посёлка Качуг
Военных водителей в Бурятии пропустили через «пожары»
Военных водителей в Бурятии пропустили через «пожары»
Общество, 30.06.2018
В Восточном военном округе завершилась практическая подготовка военных водителей по действиям в условиях пожароопасной обстановки
В крупнейшем районе Улан-Удэ выбрали лучших слесарей и дворников
В крупнейшем районе Улан-Удэ выбрали лучших слесарей и дворников
Общество, 30.06.2018
29 июня в 113 микрорайоне Улан-Удэ состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства работников ЖКХ среди управляющих организаций Октябрьского района «Мастер года-2018»
Военные учения связистов завершились в Бурятии
Военные учения связистов завершились в Бурятии
Общество, 30.06.2018
Учения прошли на полигоне Бурдуны
В Улан-Удэ активно сносят самовольные гаражи
В Улан-Удэ активно сносят самовольные гаражи
Общество, 30.06.2018
Работа по выявлению самовольно установленных гаражей ведётся постоянно
Конкурс «Православная инициатива» объявлен в Бурятии
Конкурс «Православная инициатива» объявлен в Бурятии
Общество, 30.06.2018
Сумма грантов может дойти до 300 тысяч рублей
Итальянцы угадывали, находится ли Байкал в России (видео)
Итальянцы угадывали, находится ли Байкал в России (видео)
Общество, 30.06.2018
Популярный YouTube-канал про эмоциональных итальянцев, пробующих еду из России, опубликовал новое видео. Оно будет особенно интересно жителям Бурятии
Общественникам Бурятии отказали во Дворце молодёжи
Общественникам Бурятии отказали во Дворце молодёжи
Общество, 30.06.2018
Об этом они просили лично министра спорта Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова
Во всех школах Улан-Удэ установили от 7 до 76 камер
Во всех школах Улан-Удэ установили от 7 до 76 камер
Общество, 30.06.2018
Комитет по образованию отчитался о мерах безопасности в школах Улан-Удэ
В Бурятии сегодня сильная жара
В Бурятии сегодня сильная жара
Общество, 30.06.2018
В Улан-Удэ днём до +34
Детская площадка открылась в Улан-Удэ
Детская площадка открылась в Улан-Удэ
Общество, 29.06.2018
Площадку возвели по улице Тулаева  
В Улан-Удэ ТСЖ креативно благоустроило двор дома
В Улан-Удэ ТСЖ креативно благоустроило двор дома
Общество, 29.06.2018
Они установили здесь красочные клумбы
В Улан-Удэ прибыли участники автомобильного крёстного хода
Общество, 29.06.2018
Крестный ход приурочен к 100-летию со дня мученической гибели царской семьи
Всебурятский фестиваль «Алтаргана» соберёт более 2 тысяч человек
Всебурятский фестиваль «Алтаргана» соберёт более 2 тысяч человек
Общество, 29.06.2018
Более двух тысяч человек станут участниками мероприятий XIII Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана»

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^