Алексей Цыденов пришёл на Сурхарбан в бурятском костюме

Сегодня на стадионе Иволгинского дацана стартовал республиканский культурно-спортивный праздник «Наадан-Сурхарбан 2018». Здесь с часу дня проходят конные скачки. Открывали праздник традиционно Хамбо Лама Дамба Аюшеев и глава Бурятии Алексей Цыденов.Глава специально для Сурхарбана выбрал бурятский дэгэл серого цвета. Фотографию Алексея Цыденова в национальном костюме разместила пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева.Пользователи оценили наряд главы Бурятии. «Настоящий Глава национальной республики», «Настоящий глава Республики Бурятия должен надеть настоящую национальную одежду своего народа и присутствовать на всебурятском международном фестивале «Алтаргана» в Иркутске», - отмечают пользователи.

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