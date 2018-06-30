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Алексей Цыденов пришёл на Сурхарбан в бурятском костюме

Алексей Цыденов пришёл на Сурхарбан в бурятском костюме
Власть,  Фото:Алла Намсараева
Пользователи Сети уже оценили национальный костюм главы Бурятии

Сегодня на стадионе Иволгинского дацана стартовал республиканский культурно-спортивный праздник «Наадан-Сурхарбан 2018». Здесь с часу дня проходят конные скачки. Открывали праздник традиционно Хамбо Лама Дамба Аюшеев и глава Бурятии Алексей Цыденов.

Глава специально для Сурхарбана выбрал бурятский дэгэл серого цвета. Фотографию Алексея Цыденова в национальном костюме разместила пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева.

Пользователи оценили наряд главы Бурятии. «Настоящий Глава национальной республики», «Настоящий глава Республики Бурятия должен надеть настоящую национальную одежду своего народа и присутствовать на всебурятском международном фестивале «Алтаргана» в Иркутске», - отмечают пользователи. 

В комментариях появилась информация о том, кто создатель этого дэгэла. Его для главы сшил модельер Жаргал Доржиев.  

Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2016 году депутаты Народного Хурала обсуждали «добровольно-принудительное» ношение национальной одежды по праздничным дням. Инициатор законопроекта настаивал на том, чтобы сделать обязательной норму об облачении депутатов в национальную одежду на встречах официальных делегаций. В пример приводился Татарстан, где на все важные встречи и события народные избранники облачаются в национальные наряды.

По аналогии предлагалось сделать такой обычай обязательным и в республике, оставив при этом депутатам право на национальное самоопределение. То есть, в определённые дни все депутаты должны носить национальную одежду. Семейским предложили одевать косоворотки, бурятам – дэгэлы. Однако обсуждение законопроекта постепенно сошло на нет.

Всего в Сурхарбане в этом году примут участие около 800 человек из районов Бурятии и сборная команда Улан-Удэ из 47 спортсменов. В программу включены 7 видов спорта: борьба «бухэ барилдаан», стрельба из национального лука, конный спорт, гиревой спорт, шахматы «шатар», бурятская традиционная игра по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган» и игра в кости «шагай наадан».

Сегодня проходят скачки, а остальная программа состоится завтра, 1 июля, на Центральном стадионе Бурятии. Начало программы с 12 часов; уже вечером станет известный абсолютный победитель Сурхарбана, пройдёт также праздничный концерт и флешмоб.

В прошлом году чемпионом Сурхарбана по бурятской борьбе стал Артём Раднаев из Курумканского района Бурятии. Фоторепортаж Сергея Тарасенко можно посмотреть по ссылке.

глава Бурятии Сурхарбан
 
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