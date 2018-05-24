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Как в Улан-Удэ проходил Последний звонок (фоторепортаж)

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет праздничный фоторепортаж «прощания со школой»

Сегодня, 24 мая, в Улан-Удэ прозвенел «Последний звонок».

Во всех школах прошли торжественные линейки для выпускников 11-х классов. Их напутствовали директора, завучи, родители и первые учительницы.

По традиции, выпускники устроили массовые гуляния в центре Улан-Удэ. Не помешала этому даже прохладная погода.

В 2017-2018 учебном году в 55 школах города Улан-Удэ обучаются 58713 школьников. Заканчивают 9 класс 4706 выпускников основного общего образования, 11 класс – 2432 выпускника среднего общего образования.

Напомним, что в связи с «Последними звонками» в Улан-Удэ запрещена розничная продажа всей алкогольной продукции, в том числе пива. 

Фоторепортаж «Последнего звонка» Сергея Тарасенко можно посмотреть здесь.
последний звонок
 
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