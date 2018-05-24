Торжественные линейки прошли в городских школах. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Последний звонок в школах Улан-Удэ прозвенел уже сегодня. Линейки, которые обычно проходили 25 мая, перенесли из-за экзамена.
Традиционно после официальной части праздника, выпускники в парадной форме, отправились гулять по городу и делать памятные фотографии.
В 2017-2018 учебном году в 55 школах города Улан-Удэ обучаются 58713 школьников. Заканчивают 9 класс 4706 выпускников основного общего образования, 11 класс – 2432 выпускника среднего общего образования.
Вечером будут проводиться совместные с полицией рейды, организованные комиссией по делам несовершеннолетних, на предмет незаконной продажи алкоголя школьникам, нарушению комендантского часа.
В школах Улан-Удэ прозвенел Последний звонок (фоторепортаж)
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Спортивное мероприятие состоялось в минувшие выходные
Для них в учреждении организовали игру
В известном российском проекте приняли участие жители Прибайкальского района
Аюру Агбанову нужна поддержка земляков в виде «лайков»
Гости покатаются на аттракционах и потанцуют
25 мая в парке пройдут различные мероприятия
В этот день запрещена продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции
Призовой фонд состязаний – 735 тысяч рублей
Им напомнили о безопасности на дороге и вреде наркотиков
Они заменят аварийные деревья
Акция была приурочена ко Дню Победы
В ритуальных местах советуют соорудить специальные приспособления для вывешивания хадаков, ленточек
Сейчас им доступны 10 каналов из пакета цифровых телеканалов
Участникам показали фильм и провели игру
Очистили 52 участка водных объектов