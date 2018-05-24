В школах Улан-Удэ прозвенел Последний звонок (фоторепортаж)

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Торжественные линейки прошли в городских школах. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



Последний звонок в школах Улан-Удэ прозвенел уже сегодня. Линейки, которые обычно проходили 25 мая, перенесли из-за экзамена.



Традиционно после официальной части праздника, выпускники в парадной форме, отправились гулять по городу и делать памятные фотографии.



В 2017-2018 учебном году в 55 школах города Улан-Удэ обучаются 58713 школьников. Заканчивают 9 класс 4706 выпускников основного общего образования, 11 класс – 2432 выпускника среднего общего образования.



Вечером будут проводиться совместные с полицией рейды, организованные комиссией по делам несовершеннолетних, на предмет незаконной продажи алкоголя школьникам, нарушению комендантского часа.