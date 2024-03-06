Женщины в Бурятии стали чаще искать работу



Представители российской платформы HeadHunter выяснили, насколько востребованы на рынке труда в Бурятии представительницы прекрасного пола. В ушедшем 2023 году они чаще (на 1%) размещали свои резюме. Число последних превысило 3500 (49% от общего числа).



Чаще искать работу стали наши землячки 14-18 лет (+14% к 2022 году) и старше 61 года (+20%), а также от 41 года до 50 лет и от 51-го до 60-ти (на 4% и 8% соответственно). А вот среди соискательниц 19-30 и 31-40 лет произошёл отток (на 6% и 2%).



Ярко выраженные «женские» профобласти, где доля резюме от жительниц республики и в целом страны составляет 2/3 и более – управление персоналом и тренинги (82%), финансы и бухгалтерия (78%), наука и образование (75%), административный персонал (75%), медицина и фармацевтика (71%), розничная торговля (68%), искусство, развлечения и масс-медиа (66%) и страхование (66%).



При этом женщины активно наращивают своё «присутствие» и в сферах, считающихся преимущественно мужскими. В этом списке – стратегии, инвестиций и консалтинг (+14%), сельское хозяйство (+12%), добыча сырья (+10%) и информационные технологии (+9%). Доля женских резюме в рабочих и производственных профессиях за год хотя и прибавилась на 1%, но всё равно остаётся невысокой – 13% и 20% соответственно.



Весь год работодатели сфокусировались на привлечении женщин. Отправленных им приглашений на ту или иную должность в 2023-ем оказалось на 46% больше, чем мужчинам (155 тысяч и 103 тысячи). Речь идёт в основном о работе HR-менеджерами (90%), бухгалтерами (87%) и в сфере науки и образования (87%).



- На позиции высшего менеджмента женщин начали приглашать в два раза чаще, чем в 2022 году, в консалтинг – на 64%, в сельское хозяйство – на 50%, в ИТ – на 42%, на рабочие и производственные позиции – на треть, – рассказали в HeadHunter.



Представительницы прекрасного пола по-прежнему склонны к занижению своих зарплатных ожиданий. В прошлом году они были готовы получать за свой труд в среднем на 22 с половиной тысячи меньше, нежели сильная половина (51 500 и 74 000 рублей). Самый существенный разрыв (38 тысяч) характерен для жительниц республики от 41 до 50 лет (61 200 и 99 200), минимальный (в 5 тысяч) – от 14-ти до 18-ти.



Самая существенная разница не в пользу женщин – в сферах добычи сырья (57 500 рублей), консалтинга (47 800), сельского хозяйства (41 000), медицине (36 400) и ИТ (35 300). Наименьшая – в строительстве (1500), а также искусстве, развлечениях и масс-медиа (2500).