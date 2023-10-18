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Путин: Строительство газопровода «Сила Сибири-2» будет двигаться в хорошем темпе

Путин: Строительство газопровода «Сила Сибири-2» будет двигаться в хорошем темпе
Экономика,  Фото:pixabay.com

Он позволит газифицировать Бурятию

Президент России Владимир Путин 17 октября в Пекине встретился с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом. На встрече он выразил уверенность в том, что строительство газопровода «Сила Сибири-2», который пройдёт через территорию Монголии в Китай, будет двигаться хорошем темпе.

- У нас есть значимые проекты, многоплановые, в том числе совместно с Китайской Народной Республикой. Имею в виду, например, строительство газопроводной системы через Монголию в Китай. Все согласны с этим проектом, все стороны хотят участвовать, хотят работать. Дело в реализации, думаю, мы будем двигаться хорошими темпами, - цитируют слова Путина информагенства.

Газ для Бурятии и Забкрая

«Байкал-Daily» сообщал, что 21 марта 2023 года прошли переговоры между лидерами России и Китая в расширенном составе. На них подробно обсудили проект газопровода «Сила Сибири-2». После встречи президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выступили с итоговыми заявлениями для СМИ.

- Дальнейшему росту экспорта российского газа в КНР будет способствовать выполнение заключённого в январе межправительственного соглашения о прокладке дальневосточного газового маршрута, а также реализация инициативы о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» через территорию Монголии, - сказал Путин.- Мы подробно говорили об этом, с монгольской стороной у нас все договорённости достигнуты.

Ускорение строительства газопровода - это то, что сейчас необходимо для российской внешней политики. И от него напрямую зависит газификация Бурятии и Забайкальского края.

Ранее, 14 марта, во время рабочего визита в Улан-Удэ президент Путин заявил:

- Необходимо принять давно назревшее и стратегическое решение – а именно, в ближайшие 10 лет обеспечить магистральным газом и Бурятию, и Забайкальский край. А на основе более чистого топлива нужно обеспечить развитие электрогенерации и сетей, чтобы удовлетворить растущий спрос.

12 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов и зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов подписали на полях Восточного экономического форума план-график («дорожную карту») газификации республики до 2032 года.

Путин газификация газ Монголия

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