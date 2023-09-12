«Газпром» и Бурятия утвердили «дорожную карту» газификации республики

Глава Бурятии Алексей Цыденов и зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов подписали на полях Восточного экономического форума 12 сентября план-график («дорожную карту») газификации республики до 2032 года.
Работа по разработке «дорожной карты» газификации Бурятии велась по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов 14 марта 2023 года, напомнили в пресс-службе правительства республики.
На сегодняшний день сформирован штаб по газификации республики под руководством главы Алексея Цыденова. В состав штаба вошли специалисты профильных министерств и ведомств, а также специалисты ПАО «Газпром» и ООО «Газпром газификация», ООО «Газпром межрегионгаз».
Следующим шагом совместной работы станет формирование и утверждение обоснованного объёма перспективного газопотребления региона и перечня конкретных потребителей газа в Бурятии, в том числе объектов энергетики. Затем – корректировка прогнозного топливно-энергетического баланса республики и генеральной схемы газоснабжения и газификации. После будет принято решение об источниках газоснабжения республики и определение первоочередных объектов, подлежащих переводу на газ. Итогом станет программа развития газоснабжения и газификации Бурятии до 2032 года.