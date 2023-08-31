Особенно выросла доля китайской грузовой техники
По итогам 2023 года в России ожидается увеличение продаж грузового автотранспорта на 60% год к году, автобусов – на 40%, - рассказали в Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).
Продажи грузовых автомобилей уже выросли в первом полугодии на 66% год к году благодаря обновлению парков крупных строительных компаний и перевозчиков за счёт китайской техники.
Продажи автобусов тоже показали положительную динамику, рост составил 34%.
- На повышение спроса в первом полугодии также повлияли повышение утильсбора на технику с 1 августа 2023 года и государственные программы поддержки обновления пассажирского транспорта, в том числе профильная программа ГТЛК и инвестпроект с использованием средств Фонда национального благосостояния в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги, - пояснили в ГТЛК.
В продажах грузовых авто ощутимо выросла доля китайской техники: с 15,2% в первом полугодии 2022 года до 53,5% в первом полугодии 2023 года. В сегменте самосвалов её доля выросла до 80%, в сегменте седельных тягачей – до 64%.
В сегменте городского пассажирского автотранспорта сохраняют лидерство российские марки – ПАЗ, ЛиАЗ, «Нефаз» (доля топ-3 в продажах – 64%), растут продажи автобусов Volgabus (+5%).
Китайские производители также доминируют в сегменте междугородних и туристических автобусов.
В России продажи грузового транспорта могут увеличиться на 60 процентов
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