Продукция востребована в Монголии и Китае
60 млн куриных яиц и 198 тонн мороженого отправили на экспорт с начала года из Иркутской области. Всего же специалисты регионального управления Россельхознадзора проконтролировали 245 партий товаров на экспорт.
- Это сотни тонн животноводческой продукции и кормов для продуктивных животных. Производимые на территории региона товары востребованы в Монголии, Китае, Вьетнаме, Корее, Гонконге, Таиланде, Белоруссии, республиках Средней Азии, - отметили в ведомстве.
В этом году зарегистрирован рост экспорта куриных яиц почти на треть (+31%) и снижение объёмов вывоза мороженого (-20%).
Кроме того, из Иркутской области в Южную Корею и Гонконг отправлено 11 партий струи кабарги (мускус), по одной партии желчи бурого медведя и рогов благородного оленя.
За семь месяцев госинспекторы надзорного ведомства проконтролировали перевозку через воздушный пункт пропуска в международном аэропорту Иркутска 167 животных-компаньонов (в основном кошек и собак).
60 миллионов яиц и 200 тонн мороженого экспортировали из Иркутской области
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