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В Бурятии назвали самых востребованных специалистов

В Бурятии назвали самых востребованных специалистов
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Активнее всего работодатели ищут рабочих и строителей

Эксперты российской платформы HeadHunter рассказали, какие специалисты сильнее всего востребованы на рынке труда в Бурятии. Как выяснилось, за год – с июля 2022-го – число вакансий на hh.ru в целом увеличилось на 44%. В Дальневосточном федеральном округе и целом по стране – на 50%.

В июле работодатели республики разместили около четырёх с половиной тысяч предложений. Их стало больше для юристов (на 150%), представителей сфер «Искусство, развлечение и масс-медиа» (144%), «Спортклубы, фитнес и салоны красоты» (140%) и «Высший и средний менеджмент» (112%).

Активнее стали искать и специалистов из области «Автомобильный бизнес» (98%), «Маркетинг, реклама и PR» (91%), «Транспорт, логистика и перевозки» (62%), «Рабочий персонал» (60%), «Наука и образование» (54%) и «Добыча сырья» (53%). Незначительное снижение – на 3% – произошло лишь в IT.

- Рост связан с восстановлением рынка труда после событий 2022 года. Бизнес остро нуждается в новых специалистах, особенно – в линейном и массовом персонале. На фоне увеличения спроса на него и в стране, и в регионе обострилась проблема дефицита кадров, – отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter на Дальнем Востоке Елизавета Илюшина. – Среди работодателей растёт конкуренция за одних и тех же людей. В первую очередь, это квалифицированные синие воротнички. Сроки найма, как и расходы компаний на подбор, увеличивается. Привлекать кандидатов становится сложнее и дольше.

Самым востребованным в Бурятии остаётся рабочий персонал – 37% вакансий, открытых в регионе в июле, направлены на поиск именно этих специалистов. На втором месте по числу предложений оказалась сфера «Транспорт, логистика и перевозки» (24%). Третье – у «Строительства и недвижимости» (23%).
работа вакансии

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