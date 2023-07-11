На рынке стройматериалов Бурятии относительно спокойно

Несмотря на разгар строительного сезона



Рынок строительных материалов – структура весьма подвижная, реагирующая на множество факторов. Так, строители Бурятии помнят, что в конце 2022 года было небольшое снижение цен на стройматериалы после того, как они достигли пиковых значений. Однако весной цены начали расти. И логика здесь простая – начался строительный сезон, а вместе с ним и спрос на строительные материалы.



По данным отдела ценообразования Госэкспертизы Бурятии, ситуация с ценами в июне после весеннего повышения оставалась довольно стабильной. Так, кирпич достиг своего максимума в мае (22 руб./шт.), и на том остановился. При этом рост по отношению к началу года составил 37,5%, а по отношению к июню прошлого года – 15,8%.



Оставалась в июне неизменной цена на бетон (4500 руб./куб.м), как и на изделия Улан-Удэнского завода железобетонных изделий. Также за последний месяц практически не менялись цены на металлопрокат, за исключением одной позиции – прокат листовой оцинкованный подорожал на 7,8%.



Сохранился уровень цен прошлого месяца на основную часть материалов и изделий для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, на кабельную продукцию. «Отлично вели себя» на рынке Бурятии отделочные материалы. Практически на всю контролируемую линейку за июнь рост составил 0%. Сохранились цены от начала года на сэндвич-панели кровельные, штукатурку гипсовую «Старатели», листы гипсокартонные.



С другой стороны, нестабильно вели себя цены на смеси асфальтобетонные – что-то дешевело, что-то дорожало. Похоже, что здесь роль играет спрос, так как битум в июне стал дешевле на 9,3%.



На этом снижение цен в июне фактически закончилось. Остальные товарные позиции только дорожали. Так, блоки автоклавного газобетона «Байкальский газобетон» за последний месяц увеличившись в цене по отношению к прошлому месяцу на 12,5% (9000 руб./куб.м).



Цемент производства Тимлюйского цементного завода в июне подорожал на 6,7% (517,5 руб. за 50 кг), «потянув за собой» и листы асбоцементные ООО «Тимлюйский шифер». Раствор М100 стал дороже на 20% (5544 руб./куб.м).



Подорожала светотехника – различные комплектующие от 3% до 12%. Такой же порядок роста цен (3-12%) на материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные. В этой категории максимальный рост цен показала плита минераловатная «Технониколь», «Техновент», «Стандарт» – 12,7%. Второй месяц подряд дорожают блоки оконные из поливинилхлоридных профилей.



Похоже, главная причина подорожания последних групп товаров – наличие в их составе или в технологическом процессе производства импортных составляющих. Логистические сложности, а также рост курсов валют играют главную роль в росте цен на эти группы строительных материалов и изделий.

