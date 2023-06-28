В Бурятии назвали самых востребованных специалистов



На втором месте – продавцы-кассиры и продавцы-консультанты (6,7%), на третьем – менеджеры по продажам и по работе с клиентами (6,2%).



В этот список также попали машинисты (5,9%), врачи (2,9%), повара, пекари и кондитеры (2,8%), разнорабочие (2,3%), электромонтажники (2,2%), бухгалтеры (2%) и кладовщики (1,9%).



Замыкают топ-20 самых нужных на рынке труда специалистов в Бурятии слесарь/сантехник (1,8%), торговый представитель (1,7%), грузчик (1,7%), прорабы и мастера строительно-монтажного участка (1,7%), автослесари и автомеханики (1,5%) инженер ПТО и инженер-сметчик (1,4%), сварщик (1,3%), сервисный инженер/инженер-механик (1,3%), упаковщик/комплектовщик (1,3%) и уборщица (1,2%).





Представители российской платформы HeadHunter выяснили, какие специалисты наиболее востребованы в Бурятии. Оказалось, что водители – доля таких предложений от работодателей, размещённых на hh.ru, составляет 9,5% от общего числа вакансий.