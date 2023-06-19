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Бурятия получит 2,2 млрд рублей на развитие сёл

Бурятия получит 2,2 млрд рублей на развитие сёл
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Распоряжение подписал Михаил Мишустин

На развитие сельских территорий Бурятия получит 2,2 млрд рублей на два года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Средства предусмотрены в бюджете на 2024 год, но будут направлены регионам уже сейчас, что позволит ускорить реализацию проектов. Деньги получат 33 субъекта, в том числе Бурятия. Республике выделят 1,8 млрд рублей на 2023 год и 450 млн на 2024 год.

В Бурятии опережающее финансирование получат четыре социальных объекта:

- Сельский дом культуры в улусе Тохой Селенгинского района, ввод в эксплуатацию в 2023 году;

- Плавательный бассейн в городе Гусиноозерск Селенгинского района, ввод в эксплуатацию в 2024 году;

- Детский сад на 150 мест в селе Петропавловка Джидинского района, ввод в эксплуатацию в 2024 году;

- Детский сад на 50 мест в селе Цагатуй Джидинского района, ввод в эксплуатацию в 2024 году.

Помимо этих объектов, в республике в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрено строительство:

- Школы на 450 мест в селе Сосново-Озерское Еравнинского района, ввод в эксплуатацию в 2023 году;

- Школы на 100 мест в селе Дутулур Закаменского района, ввод в эксплуатацию в 2023 году;

- Детского сада на 50 мест в селе Дутулур Закаменского района, ввод в эксплуатацию в 2023 году;

- Детского сада на 100 мест по ул. Школьная в селе Никольск Мухоршибирского района, ввод в эксплуатацию в 2023 году;

- Спортивного зала в Петропавловской средней школе № 1 Джидинского района, ввод в эксплуатацию в 2024 году.

Работа ведётся в рамках федеральных проектов «Современный облик сельских территорий» и «Развитие жилищного строительства и повышения уровня благоустройства домовладений», которые входят в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий».


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