Бурятия получит 2,2 млрд рублей на развитие сёл

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Распоряжение подписал Михаил Мишустин



На развитие сельских территорий Бурятия получит 2,2 млрд рублей на два года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Средства предусмотрены в бюджете на 2024 год, но будут направлены регионам уже сейчас, что позволит ускорить реализацию проектов. Деньги получат 33 субъекта, в том числе Бурятия. Республике выделят 1,8 млрд рублей на 2023 год и 450 млн на 2024 год.



В Бурятии опережающее финансирование получат четыре социальных объекта:



- Сельский дом культуры в улусе Тохой Селенгинского района, ввод в эксплуатацию в 2023 году;



- Плавательный бассейн в городе Гусиноозерск Селенгинского района, ввод в эксплуатацию в 2024 году;



- Детский сад на 150 мест в селе Петропавловка Джидинского района, ввод в эксплуатацию в 2024 году;



- Детский сад на 50 мест в селе Цагатуй Джидинского района, ввод в эксплуатацию в 2024 году.



Помимо этих объектов, в республике в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрено строительство:



- Школы на 450 мест в селе Сосново-Озерское Еравнинского района, ввод в эксплуатацию в 2023 году;



- Школы на 100 мест в селе Дутулур Закаменского района, ввод в эксплуатацию в 2023 году;



- Детского сада на 50 мест в селе Дутулур Закаменского района, ввод в эксплуатацию в 2023 году;



- Детского сада на 100 мест по ул. Школьная в селе Никольск Мухоршибирского района, ввод в эксплуатацию в 2023 году;



- Спортивного зала в Петропавловской средней школе № 1 Джидинского района, ввод в эксплуатацию в 2024 году.



Работа ведётся в рамках федеральных проектов «Современный облик сельских территорий» и «Развитие жилищного строительства и повышения уровня благоустройства домовладений», которые входят в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий».





