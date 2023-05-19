Бурятия стала одним из лидеров в ДФО по расходам на борьбу с бездомными собаками

В 2022-2023 гг. выделяется 281,9 млн рублей

В 2022 году в Бурятии потратили на бездомных собак в части реализации федерального закона №498 «Об ответственном обращении с животными» по системе ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск) 169,7 млн рублей. В 2023 году запланировано 112,2 млн. То есть за два года это 281,9 млн. Такие данные привела депутат Госдумы Сардана Авксентьева. Она направляла запросы в органы власти субъектов Федерации и в муниципалитеты областных, республиканских центров при подготовке законопроекта о праве регионов самим решать, как бороться с бесхозными животными.

«Это данные за прошедший 2022 год и плановый период 2023 года», - отметила она в личном телеграм-канале.

В соседнем Забайкальском крае за два года потратят на отлов и выпуск собак обратно 185,9 млн, а в Иркутской области – 202 млн. Среди регионов Дальневосточного федерального округа первое место у Сахалинской области – 410,9 млн рублей, третье у Камчатки – 273,5 млн. Бурятия (281,9 млн) на твёрдом втором месте.

«Расходы муниципалитетов указаны только там, где регионы их указали в ответе на мой запрос, - объяснила Авксентьева. - То есть конечная сумма не 11,9 млрд рублей, а больше».

То есть по всей стране «на собак» за два года потратят более 12 млрд!

Депутат отметила, что «этих денег недостаточно, для полного исполнения действующего федерального закона». И привела цифры:

«России не хватает денег на проект по борьбе с сахарным диабетом, на него выделено только 10 млрд рублей (10% нужной суммы). Или вот, строительство учреждений для инвалидов и пожилых – 22 млрд за два года. Помощь семьям участников СВО за квартал – 14,5 млрд рублей. Выплаты врачам за работу в красной зоне в период борьбы с ковидом - 10,5 млрд рублей, доплаты неработающим пенсионерам - 10 млрд рублей».

По её словам, это «сопоставимые цифры»:

«Это может найти каждый в открытом доступе. Делайте выводы».

Кстати, Москва потратит «на собак» за 2 года 2,7 млрд рублей, Московская область – 431 млн, Якутия – 161 млн, Санкт-Петербург – 74,7 млн, а Калмыкия – всего 0,5 млн рублей.



«Байкал-Daily» 18 мая сообщал, что в Улан-Удэ хозяйские собаки на самовыгуле стали чаще бросаться на детей.

