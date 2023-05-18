В Улан-Удэ хозяйские собаки стали чаще бросаться на детей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

За неделю в городе зафиксировали уже семь таких нападений



За последние семь дней в столице Бурятии произошло семь нападений хозяйских псов на юных улан-удэнцев. Об этом сообщили в комитете городского хозяйства. Ближе к концу учебного года ребятишки стали больше времени проводить на улице и играть на площадках.



Как пояснил консультант отдела благоустройства КГХ Дмитрий Ларченко, они приводят туда своих четвероногих питомцев, которые кусают других детей. Жителей бурятской столицы призвали соблюдать правила выгула животных и не отпускать их на улицу с несовершеннолетними.



Владельцев собак, от которых пострадали дети, пообещали привлечь к административной ответственности. Штрафы для тех, чьи питомцы гуляют сами по себе, без присмотра, колеблются от трёх до пяти тысяч рублей. Столько же придётся выложить за отсутствие регистрации и за их нападение на людей.

