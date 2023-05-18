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В Улан-Удэ хозяйские собаки стали чаще бросаться на детей

В Улан-Удэ хозяйские собаки стали чаще бросаться на детей
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
За неделю в городе зафиксировали уже семь таких нападений

За последние семь дней в столице Бурятии произошло семь нападений хозяйских псов на юных улан-удэнцев. Об этом сообщили в комитете городского хозяйства. Ближе к концу учебного года ребятишки стали больше времени проводить на улице и играть на площадках.

Как пояснил консультант отдела благоустройства КГХ Дмитрий Ларченко, они приводят туда своих четвероногих питомцев, которые кусают других детей. Жителей бурятской столицы призвали соблюдать правила выгула животных и не отпускать их на улицу с несовершеннолетними.

Владельцев собак, от которых пострадали дети, пообещали привлечь к административной ответственности. Штрафы для тех, чьи питомцы гуляют сами по себе, без присмотра, колеблются от трёх до пяти тысяч рублей. Столько же придётся выложить за отсутствие регистрации и за их нападение на людей. 
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