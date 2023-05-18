За неделю в городе зафиксировали уже семь таких нападений
За последние семь дней в столице Бурятии произошло семь нападений хозяйских псов на юных улан-удэнцев. Об этом сообщили в комитете городского хозяйства. Ближе к концу учебного года ребятишки стали больше времени проводить на улице и играть на площадках.
Как пояснил консультант отдела благоустройства КГХ Дмитрий Ларченко, они приводят туда своих четвероногих питомцев, которые кусают других детей. Жителей бурятской столицы призвали соблюдать правила выгула животных и не отпускать их на улицу с несовершеннолетними.
Владельцев собак, от которых пострадали дети, пообещали привлечь к административной ответственности. Штрафы для тех, чьи питомцы гуляют сами по себе, без присмотра, колеблются от трёх до пяти тысяч рублей. Столько же придётся выложить за отсутствие регистрации и за их нападение на людей.
В Улан-Удэ хозяйские собаки стали чаще бросаться на детей
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За неделю в городе зафиксировали уже семь таких нападений
Ребёнок попал в реанимацию
Он нанёс так много ножевых ранений пенсионерке, что даже в какой-то момент отрубил палец
Дерево рухнуло прямо на линию электропередачи
Один из них несовершеннолетний
Огонь уничтожил несколько строений
Мужчину обманули по хитрой схеме
Его обнаружили на Левом берегу
Инцидент произошёл в Братском районе
Охотники добыли медведей, которые были заражены
Его автомобиль остановили бдительные сотрудники ГИБДД
Столкнулись легковушка и «КамАЗ»
Виновные устанавливаются
За сутки в республике боролись с семью лесными пожарами
Собака, ранее лишавшаяся уха, на этот раз осталась без носа