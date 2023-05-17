Госдума передаёт право на усыпление бездомных собак в ведение регионов

Радикальные зоозащитники в лёгком шоке

Нижняя палата парламента России после долгого обсуждения приняла в первом чтении законопроект, который дает регионам право проводить на своей территории «особые мероприятия» по обращению с бездомными животными. За проголосовали 310 депутатов, против – 31. Воздержались девять человек.

«Вот и всё. 31 депутат - за сохранение нынешнего бардака с ОСВВ, видимо», - прокомментировал телеграм-канал Собачья правда.

Против выступили народные избранники из «Справедливой России» и часть фракции партии «Новые люди».

«Байкал-Daily» писал, что сейчас местные власти обязаны обращаться с бездомными собаками по системе ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. При этом собаки после передержки должны выпускаться в место отлова. То есть, если собаку поймали около школы, то службы отлова (подрядчики) туда же её и выпустят. Должны по федеральному закону №498, принятому в 2018 году по инициативе депутата Владимира Бурматова.

«Байкал-Daily» также сообщал, что с начала марта в Бурятии собак после отлова больше не выпускают возле школ.

«(Поправки) мы подробно обсуждали с общественниками, экспертами, представителями муниципальных и региональных органов власти, - объяснил председатель думского комитета по экологии Дмитрий Кобылкин. - Большинство субъектов РФ поддержало предложенные изменения.

Правительство России также выступило за проект закона. Мэрия Улан-Удэ вообще была одним из инициатором разработки новых правил: проблема в столице Бурятии с реализацией закона №498 очень большие.

- 40 процентов жителей Улан-Удэ – жители частного сектора, все они заводят собак, - объяснял председатель проектно-аналитического комитета администрации города Вадим Имидеев. - Эти собаки не регистрируются, не стерилизуются, потомство регулярно выбрасывается на улицу и потом пополняет армию собак, которую мы отлавливаем каждый год.

На отлов и выпуск собак в среду обитания тратятся десятки миллионов рублей. Менее агрессивными животные же после стерилизации не становятся.



«Поправки в ФЗ «Об ответственном обращении с животными» расширяют полномочия регионов и дают им возможность самостоятельно определять круг мероприятий – с учетом местных особенностей и позиции граждан, - отметил Кобылкин. - Документ устанавливает нормы, которые являются правом, а не обязанностью органов госвласти субъектов РФ».

Бесславный конец «зоозащитника»

Разработчик закона 2018 года об ОСВВ Владимир Бруматов не голосовал за проект поправок в ФЗ №498.

«Бурматов два часа распинался перед коллективом депутатов, убеждая их в том, что надо поддержать законопроект. И тем самым похоронил себя в глазах зоозащитной общественности, - сообщил телеграм-канал Собачья правда. - Стаелюбы массово отписываются от его соцсетей и шлют бывшему кумиру лучи поноса. Однако сам он не голосовал вообще».

Разгневанные и разочарованные зоорадикалы всю ночь атаковали аккаунт Бурматова в телеграме, не стесняясь в выражениях:

«Бурматов поддержал живодёрские поправки и всё сделал, чтобы их поддержали остальные».

«Быстро переобулся».

«Отписываюсь. На словах одно, на деле - другое».

«Мы читали проект закона. Он даёт право регионам убивать животных».

«Ну, и как думаете? Как Якутия, например, будет решать вопрос?»

«В Чувашской республике был опрос. Так 90% были за то, чтобы убивать бездомных собак».

Наполнение будет после

«Конкретные предложения от общественников и регионов к рассмотренному Госдумой законопроекту будут проработаны ко второму чтению», - сообщил председатель комитета по экологии Дмитрий Кобылкин.

Некоторые общефедеральные правила по системе ОСВВ после окончательного принятия закона можно будет не соблюдать. Например, не стесняться при отлове в применении «веществ, лекарственных средств, способов, технических приспособлений, приводящих к увечью, травмам или гибели животных», отметил федеральный МК.

Второе (и сразу третье) чтение законопроекта, вызвавшего столько боли у борцов за права животных должно пройти либо 31 мая, либо 1 июня.

«Потому что потом каникулы у депутатов, - пишет телеграм-канал Собачья правда. - Никто не обратил внимание, что в понедельник на Совете думы было принято решение по ещё одному законопроекту».

Он пришёл из Заксобрания Алтайского края:

«Текст там прямолинейный. Усыпление предусмотрено для агрессивных собак, попавших в приют. Сразу. И для всех остальных, если в течение 6 месяцев не нашлось сентиментального человека, готового забрать в квартиру лающее счастье».

Рассмотрение этого законопроекта запланировано на июль 2023 года.