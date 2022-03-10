В Иркутской области предприятие не платило работникам с прошлого года

Общая сумма долга по зарплате превысила 13 миллионов рублей



Прокуратура Иркутской области сообщила о крупной задолженности по зарплате на фармацевтическом предприятии в городе Усолье-Сибирское.



- Установлено, что с прошлого года 661 работнику фармацевтического предприятия не была выплачена заработная плата на сумму более 13,5 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.



Прокуратура приняла комплекс мер реагирования. Руководителю организации внесено представление, в отношении юридического лица возбудили дело об административном правонарушении по статье «Нарушение трудового законодательства».



Сейчас задолженность по заработной плате погашена в полном объёме.



