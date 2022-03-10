Общая сумма долга по зарплате превысила 13 миллионов рублей
Прокуратура Иркутской области сообщила о крупной задолженности по зарплате на фармацевтическом предприятии в городе Усолье-Сибирское.
- Установлено, что с прошлого года 661 работнику фармацевтического предприятия не была выплачена заработная плата на сумму более 13,5 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Прокуратура приняла комплекс мер реагирования. Руководителю организации внесено представление, в отношении юридического лица возбудили дело об административном правонарушении по статье «Нарушение трудового законодательства».
Сейчас задолженность по заработной плате погашена в полном объёме.
В Иркутской области предприятие не платило работникам с прошлого года
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