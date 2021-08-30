В Бурятии удачно завершилась сельскохозяйственная микроперепись

Отказались от участия в переписи только 0,4% опрошенных



В Бурятии завершилась сельскохозяйственная микроперепись. Руководитель Бурятстата Александр Сарапов поблагодарил жителей за активное участие в ней.



Александ Сарапов отметил, что жители проявили социальную активность. Несмотря на добровольность участия в обследовании, как правило, были согласны ответить на вопросы переписной анкеты.



Переписано 133,3 тысяч личных подсобных хозяйств, в том числе 871 выявленных новых адресов. 524 собственника личных подсобных хозяйств отказались представить сведения, что составляет 0,4 % всех объектов микропереписи. Также обследованы сельскохозяйственные организации – 152, крестьянско-фермерские хозяйства - 1406 и некоммерческие объединения - 557.



С 1 августа по личным подсобным хозяйствам сельской местности и некоммерческим объединениям (садовым, огородническим и т.д.) прошли переписчики, которые спрашивали о земельных ресурсах; посевных площадях сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений; поголовье сельскохозяйственных животных, а также об условиях ведения хозяйственной деятельности.



Во время сбора сведений переписчики использовали планшетные компьютеры, что существенно ускорит процесс обработки данных. Предварительные результаты микропереписи станут известны в ноябре 2021 года, окончательные итоги будут подведены и опубликованы в IV квартале 2022 года.



Все полученные в ходе микропереписи сведения конфиденциальны и не передаются каким-либо ведомствам и третьим лицам. Данные об объектах микропереписи используются только в статистических целях для получения сводной информации об основных показателях производства сельскохозяйственной продукции и отраслевой структуре сельского хозяйства, о наличии и использовании его ресурсного потенциала. Анализ этих данных позволит спрогнозировать пути развития сельского хозяйства, разработать меры экономического воздействия на повышение эффективности сельскохозяйственного производства.





