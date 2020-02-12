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На Читинском переезде в Улан-Удэ построят новую полосу движения

На Читинском переезде в Улан-Удэ построят новую полосу движения
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
В Улан-Удэ заявили о грядущей оптимизации дорог

В районе Читинского переезда в Улан-Удэ может появиться вторая полоса движения, а под мостом, что по проспекту Автомобилистов, на 502 километре - новая дорога, сообщает пресс-служба мэрии города.

Вопросы оптимизации дорожной сети мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков обсудил с заместителем главного инженера Восточно-Сибирской железной дороги Андреем Плешко сегодня, 12 февраля.

Строительство третьего моста, увеличение транспортного потока в городе требует расширения существующих дорожных развязок, либо строительства новых дорог. Один из проблемных участков – Читинский переезд в Железнодорожном районе, где высокий трафик большегрузных машин создаёт неудобства для горожан-автомобилистов. Сегодня с представителями ВСЖД обсуждался вопрос строительства ещё одной полосы движения под железной дорогой в районе переезда.

- Рассматриваем возможность проезда по улице Революции 1905 года в сторону Читинского переезда, планируем сделать ещё один проезд, ещё один «прокол» под железной дорогой и развести встречные потоки транспорта. По левой полосе будут идти в сторону города, по правой – в обратную сторону. Поток увеличится сразу в два раза. Сейчас начинается подготовительный этап работы, - сказал Игорь Шутенков.

Ещё одна точка в районе 502 километра под мостом, что на проспекте Автомобилистов, требует согласования с ВСЖД для того, чтобы там проложить новую дорогу, не создав проблем существующей железнодорожной инфраструктуре.

- У нас много путей стягивается к этому мосту. Но для того, чтобы пересечь и развернуться, и ехать в другую сторону приходится большой крюк делать. Сейчас договорились со службой главного инженера ВСЖД о том, что они дают нам разрешение проложить здесь новую дорогу. Это даст сокращение трафика, - отметил мэр.

В целом представители ВСЖД поддержали оба варианта оптимизации дорожной сети города. Поэтому городской комитет по строительству уже в этом году планирует начать проектирование новых дорог в районе Читинского переезда и 502 километра.

Кроме того, представителям ВСЖД предложили рассмотреть возможность организации железнодорожного переезда в районе поликлиники №3 по улицы Тобольская, что в Октябрьском районе. Это позволило бы увести транспортные потоки с улицы Жердева и других сразу на круговую развязку Богатырского моста.

По этому объекту решили провести аналитику по загруженности проходящей рядом с поликлиникой №3 железнодорожной ветки.

- Мы склоняемся к тому, чтобы всё-таки сделать здесь переезд. Есть радикальное мнение - вообще закрыть эту железную дорогу и тогда всех пользователей этой ветки перебросить в Тальцы. Сейчас будем обсуждать все варианты, - уточнил мэр. - К сроку завершения строительства третьего моста этот вопрос должны решить.



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