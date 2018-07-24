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«Улан-Удэстальмост» отключили от воды и электричества

«Улан-Удэстальмост» отключили от воды и электричества
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Рабочие до сих пор ждут зарплату

Сегодня утром, 24 июля, «Улан-Удэстальмост» отключили от электричества в связи с задолженностью. Также сегодня было прекращено водоснабжение. Об этом сообщили сами сотрудники завода, которые, несмотря на ни что, находятся на рабочем месте.

Ждут люди и обещанной выплаты задолженности по зарплате. Многие уже не верят, что получат деньги: точных сроков сотрудники так и не знают.

Как сообщал «Байкал-Daily», с начала года рабочие «Улан-Удэстальмоста» уже объявляли несколько забастовок в связи с невыплатой зарплаты. Первая прошла в апреле: в акции протеста приняли участие больше 200 человек – почти половина всех сотрудников. Люди не видели зарплату с января: аванс, как выяснила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова, выплачивали выборочно: кому-то 5 тысяч, кому-то - ничего. В итоге семьи не могли оплатить ипотеки, кредиты и даже банально купить продукты. Глава Бурятии Алексей Цыденов провёл срочную встречу в Москве с собственником заводом – ОАО «Волгомост». Тогда были даны обещания расплатиться по долгам за 2 недели.

Однако в июне люди, так и не увидевшие полностью выплаченных денег, написали заявление по 142 статье Трудового Кодекса о приостановке работы; цеха опустели. В минпромторге Бурятии тогда заявили: инвестор свои обязательства выполняет, а задолженность по зарплате связана с трудностями по оплате покупателями за поставленную продукцию. В июле рабочим частично выплатили зарплату за апрель в размере 5 миллионов. Тогда сообщалось, что на «Улан-Удэстальмосте» в связи с шестью крупными заказами даже наблюдается дефицит рабочих. По словам же сотрудников, люди вынуждены увольняться как раз из-за задержек по зарплате.


Улан-Удэстальмост
 
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