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Капитал Гарфонда Бурятии впервые превысил 1 млрд рублей

Капитал Гарфонда Бурятии впервые превысил 1 млрд рублей
Бизнес, 
Господдержка реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»

С начала года капитал Гарантийного фонда Бурятии впервые превысил 1 млрд рублей. Благодаря механизму кредитно-гарантийной поддержки фонд может обеспечить займы субъектов малого и среднего предпринимательства. Поручительство Гарантийного фонда Бурятии помогает бизнесу получить кредит при недостаточности залога.

С начала работы фондом заключено 1139 договора поручительства. Среди получателей господдержки не только крупные предприятия с большими проектами и объёмами кредитования, но и малые и микропредприятия.

Гарантийный фонд Бурятии активно работает в партнёрстве с ведущими банками, а также с корпорацией «МСП». Доля выдачи кредитов с поручительством фонда в Бурятии составила 9,2 %, что значительно выше среднероссийских показателей (2,7%).

- Достигать столь высокого показателя удаётся за счёт оперативного рассмотрения заявок на поручительство, что позволяет не увеличивать общий срок получения кредита для предпринимателя. При поддержке Гарантийного фонда были реализованы проекты: строительство картофелехранилища в с. Быково, строительство гостиничного комплекса в с. Турка, приобретение кондитерского цеха, ремонт помещения и закуп оборудования, приобретение и ремонт производственной базы, - рассказали в Гарантийном фонде Бурятии.

Напомним, мера господдержки реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Гарфонд Бурятия

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