В Бурятии учредили памятную медаль в честь стройки века



Источник финансирования для изготовления медалей, футляров и удостоверений к ним – республиканский бюджет. Награда, согласно описанию, состоит из медно-цинкового сплава с покрытием «античной латунью» с цветовой эмалью. Её диаметр – 32 миллиметра. Она с помощью кольца крепится к пятиугольной алюминиевой колодке, обтянутой муаровой лентой в цветах государственного флага РБ.



В центре на лицевой стороне изображён выезжающий из тоннеля локомотив с надписью «50» на фоне стилизованного изображения тайги. В верхней части рельефными цифрами указаны даты «1974 – 2024, а внизу – красными буквами надпись «БАМ».



На оборотной стороне медали сверху по окружности написано «Республика Бурятия», а ниже этих слов выгравирована символика железных дорог – молот с ключом и надпись столбцом «Стройка века». В самом низу размещена символика работников ЖД – колесо с крыльями.









Соответствующее постановление № 360 подписали в правительстве Москвы 27 февраля, сообщили ранее в telegram-канал «Телеграмма РЖД». Там напомнили: БАМ – одна из крупнейших в мире железнодорожных магистралей общей протяжённостью в 4 287 километров, пересекающая три часовых пояса и шесть субъектов РФ. В её строительстве участвовало более двух миллионов человек.



Сейчас в разгаре – масштабная реконструкция БАМа, призванная увеличить провозные способности магистрали. А Казанский вокзал в Москве всегда играл и продолжает играть ключевую роль в обеспечении транспортных связей с российскими субъектами. В числе поездов, отправляющихся с него и прибывающих туда, есть и те, что связывают столицу страны с важнейшими опорными городами БАМа – Тындой и Северобайкальском.



Северомуйский тоннель Байкало-Амурской магистрали в Бурятии – самый длинный железнодорожный тоннель в России. Его протяжённость составляет 15 с лишним километров. Первые работы на участке начались в 1977 году, в эксплуатацию его сдали в 2003-м – 26 лет спустя. До открытия сооружения поезда ходили по обходной ветке через перевал по седловине Северо-Муйского хребта. По нему могли следовать только грузовые составы длиной в несколько вагонов. А вот движение пассажирских поездов было запрещено. В преддверии 50-летия Байкало-Амурской магистрали в российской столице увековечили трудовые подвиги бамовцев. Там появилась площадь строителей БАМ – она расположилась вдоль южной части Казанского вокзала.Соответствующее постановление № 360 подписали в правительстве Москвы 27 февраля, сообщили ранее в telegram-канал «Телеграмма РЖД». Там напомнили: БАМ – одна из крупнейших в мире железнодорожных магистралей общей протяжённостью в 4 287 километров, пересекающая три часовых пояса и шесть субъектов РФ. В её строительстве участвовало более двух миллионов человек.Сейчас в разгаре – масштабная реконструкция БАМа, призванная увеличить провозные способности магистрали. А Казанский вокзал в Москве всегда играл и продолжает играть ключевую роль в обеспечении транспортных связей с российскими субъектами. В числе поездов, отправляющихся с него и прибывающих туда, есть и те, что связывают столицу страны с важнейшими опорными городами БАМа – Тындой и Северобайкальском.Северомуйский тоннель Байкало-Амурской магистрали в Бурятии – самый длинный железнодорожный тоннель в России. Его протяжённость составляет 15 с лишним километров. Первые работы на участке начались в 1977 году, в эксплуатацию его сдали в 2003-м – 26 лет спустя. До открытия сооружения поезда ходили по обходной ветке через перевал по седловине Северо-Муйского хребта. По нему могли следовать только грузовые составы длиной в несколько вагонов. А вот движение пассажирских поездов было запрещено.

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о памятной медали «50 лет Байкало-Амурской магистрали». Документ опубликовали на днях на официальном сайте правительства РБ.Медаль учредили в честь полувекового юбилея с начала строительства БАМ и для поощрения тех, кто участвовал в нём, а также в развитии инфраструктуры и обслуживании объектов Байкало-Амурской магистрали, расположенных на территории республики.Вручать награду будут по указу руководителя региона и ходатайству властей, организаций и общественных объединений. Её полагается носить на левой стороне груди, поскольку к госнаградам она не относится.