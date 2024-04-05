Турниры стартуют 13 апреля
Открыта регистрация на официальные спортивные соревнования по компьютерному спорту «Чемпионат Бурятии». Соревнования пройдут по шести дисциплинам и программам: «Dota 2» (16+), «DCL-The Game» (6+), «CS 2» (18+), «Tekken 8» (18+), «Тетрис» (6+), «Starcraft 2» (16+).
Для участия нужно заполнить заявку. Регистрация продлится до 12 апреля. Первые игры начнутся 13 апреля, сообщает федерация компьютерного спорта Бурятии.
Возрастное ограничение: 18+.
В Бурятии проведут чемпионат по компьютерному спорту
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