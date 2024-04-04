В Кижингинском районе Бурятии ремонтируют мост

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Завершить работы планируют в этом году



В Кижингинском районе Бурятии, в восьми километрах к югу от Новокижингинска идёт финальный этап капитального ремонта моста через ручей Кундулун, что на трассе Ушхайта – Новокижингинск – граница Забайкальским краем (км 35). Протяжённость моста – 34 метра.



Мост уже связал два берега: мостостроители установили опоры и бетонные балки пролётов. В настоящее время идёт монтаж перильного ограждения, укладка гидроизоляции, подготовка к установке барьерного ограждения. С наступлением тепла на мосту и подходах к нему уложат асфальт. Для удобства и безопасности пешеходов проектом предусмотрены тротуары.



- Завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году, - отметили в министерстве транспорта РБ.

