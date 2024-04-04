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В Кижингинском районе Бурятии ремонтируют мост

В Кижингинском районе Бурятии ремонтируют мост
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Завершить работы планируют в этом году

В Кижингинском районе Бурятии, в восьми километрах к югу от Новокижингинска идёт финальный этап капитального ремонта моста через ручей Кундулун, что на трассе Ушхайта – Новокижингинск – граница Забайкальским краем (км 35). Протяжённость моста – 34 метра.

Мост уже связал два берега: мостостроители установили опоры и бетонные балки пролётов. В настоящее время идёт монтаж перильного ограждения, укладка гидроизоляции, подготовка к установке барьерного ограждения. С наступлением тепла на мосту и подходах к нему уложат асфальт. Для удобства и безопасности пешеходов проектом предусмотрены тротуары.

- Завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году, - отметили в министерстве транспорта РБ.
Бурятия дорожный ремонт мост

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